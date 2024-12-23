中國快速追趕　美國海軍垂直發射火力優勢逐步縮小

美國海軍長期以來在垂直發射系統（VLS）導彈單元數量上居於領先地位，這是衡量海軍火力的重要指標之一。然而，隨著中國持續擴大海軍建設，其垂發系統單元數量已超過美國的一半，顯示雙方實力差距正在縮小。



據《商業內幕》（Business Insider）21日報道，英國智庫國際戰略研究所（IISS）最新分析指出，截至今年底，美國海軍擁有85艘裝備垂發系統的水面戰艦，垂發系統單元總數達8400個；中國則擁有84艘，垂發系統單元總數達4300個，與五年前僅為美國1/5的情況相比，增幅顯著。

中國海軍飛彈驅逐艦「鄭州」艦發射新型反艦導彈的資料照。（新華社）

IISS海事研究分析師菲施巴赫（Johannes Fischbach）指出，美國海軍與中國海軍的火力差距縮小，主要原因是美國軍艦老化、數量減少，同時中國以更快速度推出新型軍艦。例如，中國擁有配備112個垂發單元的刃海級驅逐艦等先進艦艇，而美國最大的垂發系統火力來源——提康德羅加級巡洋艦，正逐步退役，新型軍艦的建造時程則不斷延遲。

圖為橫須賀港內的提康德羅加級巡洋艦，有分析認為它已難以撐過下一個10年。（資料圖片）

此外，根據五角大廈發表最新中國軍力年度報告，中國海軍已是全球規模最大的海軍，擁有超過370艘艦艇與潛艦，其中包括140多艘大型水面戰艦，預計到2025年將增至400艘，2030年則達435艘，成長集中於大型水面戰艦。

報道介紹，垂直發射系統的多樣化用途，使其能搭載防空、反艦及攻陸導彈，為現代戰艦執行多任務提供支援。然而，高射彈量的中國新型艦艇在戰時面臨的挑戰是彈藥耗盡後需靠港重新裝填。美國在過去對抗葉門「青年運動」叛軍的行動中已體驗到高耗彈率的問題，若與中國爆發衝突，需求量將進一步增加，這將是雙方必須面對的戰略考驗。