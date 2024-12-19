美國防部發表中國軍力報告：2030年擁過千核彈　將加大對台灣施壓

美國國防部18日向國會提交長達180頁的年度中國軍力報告，詳述中國的國家及軍事戰略，以及解放軍的能力、策略及未來現代化目標。報告指，中國持續增加國防支出，今年估計花費高達4,500億美元（約3.5萬億港元），且中國繼續快速發展核武，預計到2030年將擁有超過1,000枚核彈，一旦爆發核戰，將可打擊範圍擴大到更多的美國城市，更多的美軍軍事設施以及軍事指揮中心。



報告表示，中國的軍事目標包括在2035年完成現代化，到2049年底成為一支世界一流的軍隊。中國還設定了2027年的短期目標，確保其現代化計畫繼續推進；2027年也是解放軍建軍100週年的重要日子。

目前，中國繼續擁有世界領先的高超音速導彈武器庫。中國還擁有逾370艘軍艦，規模為全球最大，預計在2030年，軍艦數目將達435艘。中國也正在研發新型洲際彈道導彈，這將大幅增強其核導彈力量，同時也可能正在探索研發常規武器洲際導彈系統。

解放軍南部戰區近期釋出海軍航母艦載戰機和預警機演訓照片。（微博@解放軍南部戰區）

另一方面，中國國防支出在過去10年間每年平均成長6%，惟中國經濟成長率正在下滑，預料將從去年的5.2%降至2034年的4%，有機會衝擊未來10年的國防支出。

報告亦針對解放軍在台海的軍事部署做出統計，包括42.7萬名陸軍、800架戰鬥機、300架轟炸機等部署在台海，並擁有3,500枚射程範圍不一的飛彈，其中有400枚的射程範圍可超過5,500公里。

2024年5月23日，北京街頭的大螢幕，播出解放軍在台灣周邊舉行軍演的新聞報道。（Reuters）

報告同時提到，北京持續在台灣周邊加強軍事壓力，包括更多解放軍軍機越過台海中線及進入台灣的防空識別區，並在台灣周邊進行軍演。不過，報告指解放軍的貪腐問題導致多名高層被罷免，或阻礙2027年實現軍事現代化的目標。

報告表明美國需為台灣應對解放軍的準備，指台灣注重維持傳統作戰能力的同時，亦應致力發展不對稱作戰能力，包括資訊戰及電子戰攻防、無人機系統及保護關鍵基礎設施等。

美國一直視中國為21世紀最大的挑戰，但強調軍事衝突並非不可避免。華盛頓可通過在太平洋部署軍力，以及強化在該地區的聯盟，來尋求威懾北京不要對台灣發動攻擊。