美國五角大樓報告：解放軍腐敗醜聞會削弱攻台能力？

美國國防部12月18日發布最新一份中國軍力報告，解放軍的腐敗問題當下吸引了國際媒體眼球。報告評估，2023年以來的反腐敗調查和高級軍方將領被罷黜，可能擾亂了解放軍邁向2027年的軍事現代化目標。



這份全稱《中國軍事與安全發展報告2024》的中國軍力報告，一定程度上展示了五角大樓對中國國家戰略、解放軍各領域各軍種現代化進程與能力的評估。報告長達182頁，共五章，還有特別專題（special topics）和附錄，內容也闡述了中國軍隊的架構、對外影響力投射、國防預算等。

中國軍力不斷增強，引發以美國為首的西方國家與盟友的擔憂。（新華社）

解放軍腐敗的問題是三個特別專題之一，所佔篇幅其實僅一頁多一點，其中多數都是外界已知的腐敗醜聞。它之所以被關注，主要還是因為腐敗課題本身的吸睛能力與政治敏感性。

報告敘述，去年7月到12月間，有至少15名高階軍方將領與軍工企業高層被罷黜；被一鍋端的火箭軍領導高層，可能是在中國導彈工業快速擴張期，捲入了彈道導彈地下發射井建設工程中的腐敗。

美國國防部副助理部長蔡斯（Michael Chase）在一場研討會上更進一步分析，腐敗必定會動搖國家領導人對軍隊政治忠誠的信心，以及解放軍在2027年完成目標、按使命交出成績單的總體能力。

解放軍的腐敗問題以及其他能力上的缺陷，支持美國官員得出結論：北京如今並沒準備好、也沒有信心在可接受的代價下，以軍事行動速戰速決處理台灣問題。儘管北京近年不斷加大對台軍事與外交壓力，美國國防部評估，中國大陸武力攻台既非迫在眉睫，也非不可避免。

解放軍被指時刻備戰台海戰爭，但北京仍期望透過和平手段完成統一。（新華社）

可以說中國軍隊的嚴重腐敗，增強了美國對自身軍事威懾力的信心。從積極角度說，台海爆發衝突的風險減低是好事，但是所謂北京攻台迫在眉睫本來就是偽命題，未必和軍方腐敗有關。

中國軍隊腐敗的嚴峻程度確實觸目驚心。在連續兩任國防部長魏鳳和與李尚福落馬後，中央軍委委員、軍委政治工作部上將主任苗華，上個月也因涉嫌嚴重違紀被停職檢查。魏鳳和與李尚福分別被指「嚴重污染部隊政治生態」和「嚴重污染軍隊裝備領域政治生態和行業領域風氣」；「性質極其嚴重，影響極為惡劣，危害特別巨大」。

習近平今年6月就公開批評，解放軍政治建軍需要解決「深層次矛盾和問題」。中央軍委副主席何衛東3月也在全國人大軍方代表團會議上要求打擊「軍隊內部的虛假作戰能力」，被認為是印證了外傳解放軍腐敗造成導彈發射井出問題，並非空穴來風。

原防長李尚福（中）2023年6月2日出席香格里拉對話。（Reuters）

但腐敗醜聞是否衝擊中國軍隊戰鬥力？其實，中國軍隊腐敗絕非新鮮事，過去10年裡就有兩位中央軍委副主席徐才厚和郭伯雄雙雙涉腐。而反腐調查的目的就是遏制腐敗，雖然不可能一夕解決「深層次矛盾」，至少能對涉腐的軍事工程進行整改。五角大樓的中國軍力報告就提到，反腐敗調查應該促使了導彈發射井被修復，提升中國導彈發射井基地部隊的軍事備戰能力。

應該說，嚴峻的腐敗難免讓中國軍事現代化的步伐有所減速，但總體干擾有限。中國雄心勃勃的建軍意志，以及對軍力建設投入的龐大資源，正確保中國穩步接近軍事現代化的目標。根據中國軍力報告，2024年中國的實際國防支出，比官方公布的數字高了40%至90%，大約3300億至4550億美元。對比之下，2023年中國的實際國防支出只比官方數字高出30%至40%。

美國認為審查實體對華投資，阻止美國資本和專業技能幫助開發「可能支持中國軍事現代化並損害美國國家安全的技術」。(Reuters)

即使在嚴重腐敗的濃重陰影下，中國一年裡增加了約100枚核彈頭，看似已在北部沙漠地區建成三個有320個發射井的導彈發射場，其中一些發射井已部署了導彈。解放軍還在建設多50個發射井，以部署東風-5型洲際導彈。不斷擴張的核力量，使解放軍能夠在潛在的核衝突中，打擊更多的美國城市、軍事設施和領導人所在的地點。中國航空器和無人機系統的現代化與國產化能力，正「快速接近」美國的標準。

當然，報告也揭露解放軍的許多脆弱點，包括在軍事指揮能力、後勤和城鎮戰上的明顯不足，其中最突出的軟肋是能源安全，若西太平洋爆發衝突，中國的海上能源進口將面對直接威脅。

將整份報告的各章節綜合來看，解放軍這一年取得不少進展，現代化的步伐繼續穩步推進，但與美軍的距離也依然突出。這未必與腐敗有很大關係，只是當雙方實力確實拉近時，差距反而能被更冷靜地看得更清楚了。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

