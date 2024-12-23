北京、上海消費雪崩　11月零售總額較去年同期暴跌逾10%

中國內需消費疲弱情勢持續，今年以來北京與上海等一線城市更出現消費大幅下滑的現象。根據北京、上海市統計局最新數據，11月兩地社會消費品零售總額分別下跌至-14.1%與-13.5%，增速較去年同期分別下降14.8和24.4個百分點，顯示消費雪崩現象正在加劇。



內媒《財新網》報道，根據國家統計局數據顯示，11月全國社會消費品零售總額年增3.0%，較上月增速放緩1.8個百分點。今年前11個月累計增速維持在3.5%。相比之下，北京、上海同期的零售總額降幅擴大至2.8%和3.1%，遠低於全國平均水準。

北京統計局分析，11月消費下滑主因包括「雙十一」促銷提前釋放部分需求，以及高基期效應等。從消費類型看，11月北京餐飲收入降幅縮窄至4.2%，但商品零售由增長1.4%轉為下降14.9%，汽車、文化辦公用品等類別亦呈下跌趨勢。上海統計局則指出，「用」「穿」類商品零售總額年比分別下降20.3%和7.4%，跌幅超過30和20個百分點。

中國近來發布的宏觀經濟數據持續不樂觀，消費、製造業、進出口數據全線下滑。圖為金融機構雲集的上海陸家嘴。 （路透社）

《財新網》報道指出，北京、上海消費走弱的另一關鍵原因是外資企業撤離導致的高消費群體流失。作為外資高層聚集的兩大城市，其消費影響程度顯著高於二、三線城市。同時，野村中國首席經濟學家陸挺分析，經濟下行導致工作機會減少，使部分年輕人離開北京、上海，轉往其他城市尋求發展，進一步削弱了當地的消費能力。

此外，中國經濟低迷和金融反腐行動亦對高端消費造成壓力，高端餐飲首當其衝。這些因素共同推動北京與上海消費雪崩式下滑，反映出當前中國經濟結構面臨的深層挑戰。