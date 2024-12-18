中國豪車市場寒冬｜Porsche保時捷驚傳裁員30% 2年內關近4成分店
撰文：中天新聞網
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大陸豪車市場吹起景氣寒風，據多家陸媒報道，大陸保時捷（Porsche）近期驚傳裁員，包括正職及約聘員工都被裁員，最大幅度達到30%，賠償將按「N+6」（基本遣散費＋6個月薪金賠償）執行。另外保時捷還計畫在2026年底前縮減分店數量。
據《新浪財經》等多家陸媒綜合報道，車fans創始人孫少軍發文透露，大陸保時捷近期已開始人員優化，正職員工裁員10%、約聘員工裁員30%。
近日，有消息傳出，對於這輪被裁的員工，保時捷給出了N+6的賠償。同時，報道指出，保時捷還計畫在2026年底前自砍分店數量，經銷商數目將控制在100家。
統計資料顯示，截止到2023年12月，大陸保時捷的管道數量有154家左右，保時捷大陸總裁及首席執行官潘勵馳已確認，未來兩年時間中逐步對網路進行淘汰優化，按照計畫，在2026年底將保留100家左右經銷商。
裁員縮減門店的背後，是保時捷的銷量嚴重下滑，保時捷公佈，今年前三季度全球銷量下降7%至226026輛，其中，北美市場下降9%，而大陸市場暴跌29%，具體到車型上，Panamera和Taycan的銷量降幅最大，分別為20%和50%。
銷量下滑，連帶著營收也不斷下跌，保時捷2024年前三季度財報顯示，其全球營收為285.6億歐元，同比下降5.2%；營業利潤9.74億歐元，暴跌41%。
而日前，保時捷舉辦了媒體溝通會，會上潘勵馳表示：
我們不會通過犧牲產品價格換取銷量的增長，單純追求量的增長不是保時捷的目標，將於2026年重啟「進擊模式」，贏回中國市場。
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