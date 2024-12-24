財政部：明年支持擴大國內需求　要適當提高退休人員基本養老金

全國財政工作會議周一至周二（23至24日）在北京召開，強調2025年要重點做好六方面工作，包括適當提高退休人員基本養老金。



會議強調2025年要重點做好六方面工作。一是支持擴大國內需求。適當提高退休人員基本養老金，提高城鄉居民基礎養老金，提高城鄉居民醫保財政補助標準，大力提振消費。加大消費品以舊換新支持力度，健全公共文化服務財政保障機制，推進實施新一輪國家綜合貨運樞紐補鏈強鏈提升行動。積極擴大有效投資，合理安排債券發行，以政府投資有效帶動更多社會投資。

二是支持現代化產業體系建設。著力提升科技創新能力，全力支持關鍵核心技術攻關。加快推動產業轉型升級，深入實施專精特新中小企業獎補政策。加強對企業的紓困支持，堅決防止亂收費、亂罰款、亂攤派等問題。

三是支持保障和改善民生。突出就業優先導向，支持教育強國建設，健全人口發展支持政策體系，促進衛生健康事業發展，織密紮牢社會保障網，推動解決人民群眾急難愁盼問題。

四是支持城鄉區域融合發展。確保國家糧食安全，持續鞏固拓展脫貧攻堅成果，有序推進鄉村發展和建設，大力推進新型城鎮化，促進區域協調發展。

五是支持生態文明建設。深化橫向生態保護補償機制建設。加強生態保護和修覆，繼續支持打好藍天、碧水、淨土保衛戰。穩步推進碳達峰碳中和，推動重點行業領域綠色低碳轉型。

六是支持高水平對外開放。積極參與全球經濟治理，深入參與多雙邊財經議題討論。完善關稅等進出口稅收政策，深化與「一帶一路」國家合作。