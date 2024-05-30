美媒：中國面臨經濟下滑壓力　預計養老金2035年耗盡

據與美國《華爾街日報》同集團的「市場觀察」（MarketWatch）周四（30日）報道，在經濟下滑壓力下，曾是強大的純政府項目的中國養老金體系已變得支離破碎。官方智庫中國社會科學院更估計，全國城鎮職工基本養老保險基金累計結餘將於2035年耗盡。



報道指，58歲的Li Zhong是一名中藥銷售員，計劃2年後退休。對於自己的養老金，他並不擔心，但卻擔心起女兒的養老金。這是因為中國養老金體系正面臨著一場「完美風暴」，鮮有專家看到出路。

據國際貨幣基金組織（IMF）預測，未來數年中國經濟將持續低迷、甚至很可能惡化。而低迷的經濟正削弱民眾為可選項目掏錢的能力。截至2023年底，中國個人養老金開立帳戶逾5000萬人，但是開戶後實際繳存資金的只佔約20%，人均儲存資金僅約2000元人民幣。

卡內基基金會（Carnegie Endowment）資深研究員白提斯（Michael Pettis）表示，長期而言，加強養老金制度必定會促進消費，但短期內不會有太大影響，因為其需要經過多年的檢驗，才能使可信度達到足以改變實際消費行為的程度。然而，如果中國向目前的退休人員支付更多退休金，將促使當前的消費成長。

瑞銀投資研究（UBS Investment Research）首席中國經濟學家兼亞洲經濟主管汪濤表示贊同，認為當局需要向民眾「敞開錢袋子」以刺激消費。

目前，中國是全球生育率最低的國家之一，且預計未來10年將有3億人退休，為正在萎縮的適齡就業群體帶來巨大壓力。而當局正在探索救助方案，包括延長退休年齡。不過前央行行長周小川近期表示，延長退休年齡涉及平均健康水準和老年人的生產力。即使延長退休年齡落實，韓國和日本的例子也表明，由於需要兼顧勞動力供應、代際收入差異以及人口老齡化的不確切影響等因素，所需時間超過10年。