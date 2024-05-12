姐姐車禍過世　妹妹頂替身分上班14年詐領近40萬養老金　下場曝光

近日內蒙古一家法院披露了一宗離奇的詐領養老金案件。當地一名女子頂替因車禍去世的姐姐身分，在工廠工作長達14年時間，後來女子更成功辦理退休手續，騙取社保基金近40萬元（人民幣，下同）。



一名女子頂替因車禍去世的姐姐身分，在工廠工作長達14年時間，後來女子成功辦理退休手續，騙取社保基金近40萬元人民幣。（資料圖片/VCG）

內蒙古烏海勃灣區人民法院指，案中被告安姓女子的姐姐為烏海市一家工廠的職工，單位為其購買了企業職工養老保險，1993年，安女的姐姐因車禍亡故，安女隱瞞其姐姐去世的事實，在該廠冒名上班直至2007年退休。

2008年1月，安女冒用已故姐姐的名義在烏海市海勃灣區社保局辦理了退休手續，直至2023年4月間，騙取社保基金近40萬元。

案發後，安女被公安機關傳喚到案，在審查起訴階段如實供述了犯罪事實，並自願認罪認罰，退賠了被害單位的經濟損失。

海勃灣區法院經審理認為，安女以非法佔有為目的，隱瞞真相，冒用已故之人的名義，騙取公共財物，數額巨大，其行為已構成詐騙罪。結合認罪、退賠等情節，海勃灣區法院依法判處安女有期徒刑三年，緩刑四年，並處罰金25000元。

法官指，社會保險基金包括基本養老保險基金、基本醫療保險基金、工傷保險基金、失業保險基金和生育保險基金。參保人去世後，其家屬應當及時向社保機構申報注銷社會養老保險關係，當報不報即為隱瞞，繼續領取保險金的行為就是冒領。