樓繼偉：政府創投基金須市場化轉型　助力耐心資本支持創新

中國大陸正在積極培育「耐心資本」，以支持科技創新發展。全球財富管理論壇理事長、財政部前部長樓繼偉本月21日在北京表示，推動政府創投基金進行市場化轉型是當前的重要任務。



內媒《中新社》報道，國務院日前召開常務會議，研究如何促進政府投資基金高質量發展，強調按照市場化、法治化、專業化原則規範運作，並提出需健全權責一致、激勵約束相容的責任機制，以營造鼓勵創新、寬容失敗的良好氛圍。

樓繼偉在今年中國財富管理50人論壇年會上指出，支持科技創新最有效的金融工具之一是風險投資（VC）和私募股權（PE）基金。然而，目前內地各級政府設立的大量創投基金，其管理人多為地方國企，市場化程度和專業管理能力仍顯不足。

樓繼偉特別強調，創投基金的投資對象通常是早期發展的科技企業，這類企業的技術和管理模式尚未成熟，失敗概率較高，但成功項目收益更為可觀，能夠帶動基金總體盈利。因此，他認為若對每一個失敗項目都進行問責，將使基金管理人不敢進行投資，阻礙創新發展。

他舉例指出，國家新興產業創業投資引導基金已募集資金400億元人民幣，中金資本透過市場化招標成為管理人，並採取穿透式管理方式，對子基金及具體投資項目進行全流程管理。該基金成立以來，在投資收益和風險控制方面均表現優異，成為行業領先者。

樓繼偉進一步表示，目前該基金已基本完成第二輪融資，主要與地方創投基金合作，且仍由中金資本擔任管理人。他認為，這種模式為各地政府創投基金市場化轉型提供了良好範例，值得借鑒推廣。