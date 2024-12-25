冬季乘滴滴遇「臭車」頻發　滴滴啟動治理專項力挽口碑

共享出行日益普及，但車內異味問題卻讓不少乘客感到不適。據《觀察者網》報道，滴滴出行於12月23日晚間在官方微博發布公告，表示冬季來臨，由於司機減少開窗次數以保持車內溫暖，導致車內異味問題反映增多。滴滴對此致歉，並啟動「異味車」治理專項，以改善乘客的出行體驗。



滴滴公告指出，為了解決異味車問題，平台已採取多項措施，包括上線「拉黑異味車」功能、針對車內空氣差評率較高的司機進行暫停服務和培訓學習，以及對提供優質服務的司機實施正向激勵考核等。同時，滴滴宣布從12月3日至明年1月10日，在全國52個城市開展「清新車同城PK賽」，為服務優秀的司機提供最高8分服務分加分、萬元現金獎勵和清新車勳章等獎勵，進一步鼓勵司機保持車內清新。

公告還提到，今年6月，滴滴曾舉辦「您希望滴滴提供哪些功能」投票活動，其中「拉黑異味車」以17.8%的支持率位居第二，僅次於「女乘客可選女司機」。目前，滴滴已在全國範圍內推行該功能，乘客如在行程中遇到異味車，可通過滴滴App將該車輛列入黑名單，未來12個月內不再匹配該車輛。

此外，滴滴表示，將在多地推行提升乘車體驗的創新舉措。例如，在北京等城市試行「香香車」計畫，為車內配備香氛卡，並在杭州、南京等地推出「暖冬彩蛋車」，力求在寒冬中為乘客提供溫暖、清新的乘車環境。

滴滴強調，改善車內環境需平台、司機和乘客共同努力，希望司機和乘客相互配合，共同維護車內清潔，不吸煙、不食用有刺激性氣味的食物。如遇車內異味，建議乘客與司機友好溝通，協商開窗通風。滴滴表示，將繼續提升技術與服務能力，解決用戶關注的問題，並誠懇接受乘客與社會的監督。

滴滴的上述舉措引發廣泛討論。不少網民對滴滴聽取乘客意見表示肯定，但也有聲音認為，平台應減少抽成，讓司機獲得更高收入，從根本上改善車內環境。