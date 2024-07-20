上海男叫網約車　8公里車程卻變去蘇州且費用200多　滴滴出行致歉

近日，有網民在社交平台爆料，指自己在滴滴打車平台的一筆訂單十分詭異，就是他明明在上海叫車，預估價不到30元（人民幣．下同），卻「穿越」去了趟蘇州，費用200多元，引起關注。周五（19日）晚，滴滴客服負責人表示，目前已給乘客免單，因司機作弊，已對其做出封禁處理，同時向乘客真誠致歉。



據投訴人張先生透露，其7月13日16時55分許用滴滴（企業版）平台，於上海市徐匯區廣元路搭乘網約車至距離約8.4公里以外的目的地，然而行程結束後，平台顯示花費229.66元，達預估價（優惠後26.76元）的8倍之多。據滴滴系統訂單顯示，其行程莫名途經江蘇省蘇州市吳江區，來回直線距離超過160公里，且路線橫穿公路湖泊和建築物，明顯異常，「我打車一共耗時40分鐘左右，滿打滿算，這160公里以上的路程是在40多分鐘里發生的嗎？」

隨後，張先生向滴滴平台投訴，次日客服反饋稱，涉事網約車司機表示，張先生上車後要求司機去蘇州市吳江區接人再去終點，遂導致了該收費。對這一明顯不符合邏輯的解釋，張先生表示「氣笑了」。7月15日，張先生再次收到客服回覆，稱經調查，司機仍維持此前說辭，但因為造成了不好的體驗，平台可給予張先生一定車費優惠，只需支付190餘元。對此，張先生表示不接受，並要求停止該司機運營資格，平台要對如此低級的錯誤給予合理解釋。

訂單顯示的異常行程及不合理收費。（澎湃新聞）

到了16日，客服再次來電，稱經核查，平台願意將此次收費變更為預估價，但並未就張先生的訴求進行合理解釋。客服又表示，由於涉及司機私隱，平台不能告知張先生如何處理當事，還稱該補償方案為其多次申請，若不接受就不予保留。當晚，張先生決定將自己的遭遇發布至社交平台。

周五晚，滴滴客服負責人表示，經核實，該筆異常訂單，為司機通過黑產軟件修改車輛定位，導致訂單里程和金額發生相應變化。對於乘客進線投訴後，平台客服轉述了司機明顯不符合常識的說法等問題，負責人表示非常慚愧，並指反作弊團隊後續識別到賬單異常並對司機進行了封禁處理，但在過程中，因為存在信息同步不及時、排查不全面等問題，導致沒能及時解決乘客的困擾。

上述負責人強調，平台將認真整改、加強培訓，並會持續聯合警方加強整治有關問題。對於費用異常訂單，會通過防、退、賠等多種措施，全力保障用戶不受損失。據介紹，在2023年，已識別並治理作弊器超200餘款，超過1000名司機因多次作弊被平台封禁；專項行動刑事類立案共計6宗。