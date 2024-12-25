中國首曝微波武器「颶風3000」　瞬間烤焦3公里外無人機群

俄烏戰爭凸顯無人機在現代戰爭中的關鍵作用，促使反無人機系統成為全球軍事焦點。2024年珠海航展上，中國兵器裝備集團首次公開展示高功率微波武器「颶風3000」，其被視為黑科技武器代表之一，具備在3公里範圍內瞬間摧毀無人機蜂群的能力。



根據《中國青年報》報道，「颶風3000」的工作原理類似家用微波爐，透過發射高功率微波波束對目標進行電波攻擊。該裝備目標探測距離達6公里，光電跟蹤距離為4公里，對於3公里外微小型無人機也能精準鎖定並摧毀。中國兵器裝備專家鄭旭陽指出，與微波爐僅加熱食物的30厘米範圍相比，「颶風3000」的作用距離達3公里，相當於微波爐加熱距離的1萬倍，能瞬間燒毀無人機的電子元件和控制單元。

中國推出的高功率微波武器「颶風3000」。（搜狐軍事）

該報道進一步強調，「颶風3000」的傳播速度接近光速，實現目標秒級摧毀，無論逐個擊破還是對無人機群進行大範圍毀傷，均能應對自如。特別是在應對飽和式攻擊時，其高功率微波波束如同升起一頂3公里半徑的「半球形蚊帳」，有效防禦無人機的侵擾。

俄烏戰爭向全球揭示無人機在現代戰爭扮演的重要性。圖為一名烏克蘭軍人發射了中程偵察型無人機「Vector」，飛越哈爾科夫地區的俄羅斯軍隊陣地。（路透社）

此外，這款武器不受傳統載彈量限制，只需電力即可運作，具備無限彈藥持續作戰的特性，其作戰工具均整合在單車系統內，非常適用於野戰防空及城市作戰環境。由於不需消耗傳統彈藥，僅以燃油作為能源，其使用成本極低，成為一款具有高效率和低成本的現代化防空裝備。