全球首創！中國MD-19高超音速無人機「高空投放、傳統跑道降落」

中國高超音速無人機測試的影片與圖片最新曝光，引發外界高度關注。外媒報道，中國最新測試的高超音速無人機，包括MD-19、MD-21及代號「MD-2」的機型，展現了中國在高超音速技術領域的重大突破，尤其是MD-19被指能在完成高超音速飛行後，安全水平降落於傳統跑道。



綜合《戰區》（The War Zone）和《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）報道，MD-19的設計與2022年珠海航展亮相的MD-22平台極為相似，從畫面來看，均採用楔型機身、三角翼和雙側傾垂直尾翼，並配備可伸縮的三輪起落架。報道指出，MD-22的數據顯示其長約10.8公尺，翼展4.5公尺，最大速度達7馬赫，航程高達8000公里，MD-19則是其技術衍生版本，長度約2.5至3.35公尺。

中方進行MD-19高超音速無人機研製測試。（中科院之聲影片截圖）

根據影片顯示，MD-19高超音速無人機能由TB-001無人機或高空氣球投放，這不僅提供更大的靈活性，還有效降低能源成本與測試風險。報道強調，MD-19的真正創新之處在於完成高超音速飛行後，能平穩降落在傳統跑道上，這在全球高超音速飛行器中尚屬首例。大多數同類型試驗平台皆為一次性，完成任務後即被銷毀，MD-19的可重複使用性無疑為中國高超音速技術研發節省了成本，並提供了更多測試機會。

至於動力系統方面，報道介紹MD-19與MD-22可能採用了單一吸氣式主發動機及輔助火箭發動機，同時推測中國或在進一步測試雙模衝壓發動機或超音速燃燒衝壓發動機，這些技術有望實現更高效的高超音速飛行。

有分析認為，中國此舉顯示出無人機與高超音速技術的高度整合能力，並在可重複使用性及運作效率上取得關鍵突破，為未來軍事應用奠定基礎。