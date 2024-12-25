官場新氣象：多名內地「90後」官員新職確定

近日，相關報道顯示，「90後謝沁菲已任浙江金華東陽市委常委。浙江金華市委組織部11月18日發布市管幹部任前公示通告。其中，謝沁菲，女，漢族，1992年3月生，研究生，中共黨員，現任義烏市義亭鎮黨委書記，擬任縣（市、區）黨委常委、提名為副縣（市、區）長人選。



謝沁菲。（南方日報）

公開資訊顯示，謝沁菲是甘肅西和人，2011年12月加入中國共產黨，碩士畢業於北京大學法學院。

2016年8月，謝沁菲通過選調，到浙江義烏工作。她曾任義烏工商學院人文旅遊學院教科辦副主任、市委改革辦副主任等職。2019年，她任義烏市婦聯副主席，主持工作。

2021年8月，義烏市委組織部發佈任前公示，謝沁菲擬任鎮（街道）黨（工）委書記。公示期過後，她任義烏市義亭鎮黨委書記，至此番履新。

今年6月29日，義亭鎮開展慶祝建黨103週年「七一」大黨課活動，謝沁菲為全體黨員上黨課。

她說，理想信念是黨員、幹部安身立命之本。黨員、幹部只有把人生理想融入黨和人民事業之中，把為人民幸福而奮鬥作為自己最大的幸福，才能擁有高尚的、充實的人生。一名優秀的村書記要一身正氣凜然、一心為民辦事、一套辦法理事、一碗清水端平，一名擔當的黨員幹部要一心一意學思想、一肩重任強擔當、一著不讓抓落實、一塵不染講勤廉。

90後成為副縣長

廣西賀州市「昭平人大」消息，12月18日，昭平縣十七屆人大常委會召開第三十一次會議。會議審議並以無記名投票方式通過了有關人事任免議案，任命唐少雲為昭平縣人民政府副縣長。

唐少雲。（南方日報）

公開簡歷顯示，唐少雲，漢族，1990年12月生，廣西全州人，2011年10月加入中國共產黨，2012年7月參加工作。

唐少雲畢業於華中科技大學，2012年通過選調到廣西工作。他曾任賀州市委組織部幹部一科科長，2022年5月當地公示他擬任鄉鎮黨委書記職務。此後，他任昭平縣走馬鎮黨委書記，後明確為一級主任科員，至此番履新。

2022年10月，唐少雲曾表示：「作為一名在基層工作的選調生， 既生逢其時，也重任在肩，我將始終保持選調生的清澈和純粹，紮根基層，想群眾所想、急群眾所急，立足實幹，多為群眾做實事，辦好事，努力在鄉村振興中貢獻自己的一份力量。」

青海海西州「茫崖發佈」消息，12月3日，茫崖市舉行浙江援青醫療專家組歡送儀式。市委書記劉為民，市委副書記、市長候選人蘇鏵燁出席儀式。

上述資訊顯示，蘇鏵燁已任茫崖市委副書記、市長候選人。

青海省委組織部11月19日發佈省委管理幹部任前公示：蘇鏵燁，男，漢族，1990年1月生，中共黨員，全日制碩士研究生，現任門源縣委副書記（正縣級）、浩門鎮黨委書記，擬任縣（市、區）黨政正職。

公開資訊顯示，蘇鏵燁2008年從廣東考入清華大學法學院，2014年碩士畢業後參加了青海省第一批定向選調生的招考到青海工作，曾在海東市平安區小峽鎮、海東工業園區管委會、海東市工業和資訊化局等工作。

2021年2月，青海省海東市委組織部發佈幹部任前公示，其中，蘇鏵燁擬提任副縣級領導幹部。公示期過後，他出任海東市平安區副區長。2023年2月，他卸任平安區副區長職務。後任海東市政府副秘書長、團市委兼職副書記，團市委書記等職。

今年1月，蘇鏵燁以海北州門源縣委副書記、浩門鎮黨委書記的身份出席公開活動，至近期履新。

據「海北黨建」消息，8月2日，海北州召開新錄用公務員（選調生）歡迎會，會上8名新錄用公務員（選調生）及往屆公務員（選調生）代表作交流發言。

蘇鏵燁在發言中表示，選擇了我們這份工作，就是選擇了一種以服務人民為業的生活，我們的職業天然就具有理想主義的光環與底色。但選擇只是信念的開始，堅持比選擇需要更多的勇氣。可以預料，各位在未來的工作中，會遇到許多的落差、困難甚至打擊，在我的工作回憶中，有在組織村兩委換屆選舉的時候被村民圍堵過，有在春節討薪上訪的農民工兄弟面前被威脅過，有在防疫期間物資保供任務受阻時失眠過，面對很多類似的困難，我確實腿抖過，畏懼過，迷茫過，但也一次次咬牙堅持過來，當堅持過來後便會發現，我們的群眾真的是非常可愛的，只要你付出真心與誠意，便一定會收穫更多的真心與誠意。

此前，《香港01》在評論文章在《為何中國至今才產生70後？》一文中指出，實行選舉民主的西方，30多歲、40多歲的正部級官員屢見不鮮，甚至不乏十分年輕的國家領導人。無論是47歲當選美國總統的奧巴馬（Barack Obama）、40歲當選美國副總統的萬斯（J.D. Vance），還是40歲當選法國總統的馬克龍（Emmanuel Macron）、34歲成為法國總理的阿塔爾（Gabriel Attal），都說明在西方社會，30多歲、40多歲手握政治大權是司空見慣的現象。這樣的優點是帶來許多新的可能，缺點是容易產生許多經驗、能力不足以勝任的高官。

為何會有這樣的不同？一個關鍵原因是中國政治與選舉民主的邏輯不同：中國是自上而下的官員選拔體系，注重官員的層級與選拔，官員的任免是自上而下；在選舉民主社會，政務官（不包括事務官）產生主要通過民選，一個合乎法定資格的人，只要有民意認可或民選領導人認可，那麼，不論職業、年齡，都能成為高官。

剛升任浙江省長的劉捷雖是目前內地最年輕的地方省級黨政主要負責人，但其實已經臨近55歲，並且有在四個省的許多崗位工作的經驗。（微信公號@政事兒）

在中國內地，一個進入仕途的人，只要不中途離職，那麼幾乎可以說政治將是他一輩子的工作；而一個人只要未在青年時期（比如35歲之前）進入體制內工作，那麼同樣可以說他將來幾乎不可能進入仕途。相較而言，在選舉民主社會，政界與社會固然存在不同，但通常彼此之間是有相對寬闊的轉換通道。這就造成在中國內地一個人若想升遷只能通過漫長而又激烈的官員選拔競賽，越往上越漫長，而在選舉民主社會可以經常出現年紀輕輕身居高位的現象或中途轉換職業的故事。

今年12月18日，浙江省委副書記、杭州市委書記劉捷通過浙江省人大常委會程序成為浙江省副省長、代省長。這意味着生於1970年1月的劉捷成為中國內地首位70後省長和目前內地最年輕的地方省級黨政主要負責人。可以預料，自劉捷之後，相信會有越來越多的70後成為省級黨政主要負責人，進而影響未來中國政治。