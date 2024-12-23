美國拜登政府援引301條款調查中國製傳統晶片　中方：錯誤做法

撰文：成依華
出版：更新：

美國總統拜登（Joe Biden）12月23日公布，對中國生產的傳統晶片展開貿易調查。負責調查的美國貿易代表辦公室（USTR）指，目的是保護美國和其他由市場驅動的晶片生產商，免受由中國政府驅動的大規模晶片供應增加所影響。中國商務部指，中方敦促美方尊重事實和多邊規則，立即停止錯誤做法。

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）主張，發現的證據表明北京正瞄準半導體產業，以實現全球主導地位，類似於其在鋼鐵、鋁、太陽能板、電動車和關鍵礦產領域的發展。

2024年12月10日，美國總統拜登（Joe Biden）在位於華盛頓特區的知庫布魯金斯學會（Brookings Institution）發表有關經濟議題的演說。（Reuters）

中國商務部指，美國貿易代表辦公室宣布針對中國晶片產業相關政策發起301調查，中方對此強烈不滿，堅決反對。

中方稱美國301調查具有明顯的單邊、保護主義色彩，此前美國對華301關稅已被世貿組織裁定違反世貿規則，受到眾多世貿成員的反對，中方已多次向美方提出嚴正交涉，中方敦促美方尊重事實和多邊規則，立即停止錯誤做法，中方將密切關註調查進展，並將採取一切必要措施，堅決捍衛自身權益。

特朗普將於2025年1月20日上任，圖為2024年12月22日特朗普出席在亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）舉行的USA AmericaFest。（Reuters）

這項調查是援引《1974年貿易法》（Trade Act of 1974）第301條款展開，計劃2025年1月6日起聽取公眾意見，3月11日及12日舉行公開聽證會。

由於美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會於2025年1月20日上任，意味有關工作會由新政府接手。

《紐約時報》之前報道， 拜登政府憂慮中國製傳統晶片構成國安威脅，估計將在未來數星期內啟動調查，但至少需要6個月才有結論，屆時是否採取懲罰性行動，將由屆時已上任總統的特朗普決定。

圖為美國貿易代表署（USTR）。（Twitter@United States Trade Representative）

報道指，基於國家安全考慮，美國政府已限制中國獲得最先進的半導體，但現有措施基本上不影響中國的傳統晶片，這些晶片可用於智能手機、汽車、洗碗機、雪櫃、武器等生產，以及用於電訊網路 。

隨着中國企業和政府大力投資興建晶圓廠，以生產此類「傳統」或「基礎」晶片。美國官員擔心，美國及盟國的廠商遭受威脅，並造成美國供應鏈對中國的依賴。此外，一旦這些晶片嵌入到美國基礎設施或武器裝備，將構成安全危機。

拜登簽署臨時撥款法案　美國聯邦政府正式避過停擺危機拜登政府撤回禁止禁止跨性別運動員參加校隊提案美國參議院通過新版臨時撥款法案　待拜登簽署生效白宮：拜登批出史上最大5.7億美元對台軍援
中美關係
中美貿易戰
半導體
301調查