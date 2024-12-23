美國拜登政府援引301條款調查中國製傳統晶片　中方：錯誤做法

美國總統拜登（Joe Biden）12月23日公布，對中國生產的傳統晶片展開貿易調查。負責調查的美國貿易代表辦公室（USTR）指，目的是保護美國和其他由市場驅動的晶片生產商，免受由中國政府驅動的大規模晶片供應增加所影響。中國商務部指，中方敦促美方尊重事實和多邊規則，立即停止錯誤做法。



美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）主張，發現的證據表明北京正瞄準半導體產業，以實現全球主導地位，類似於其在鋼鐵、鋁、太陽能板、電動車和關鍵礦產領域的發展。

2024年12月10日，美國總統拜登（Joe Biden）在位於華盛頓特區的知庫布魯金斯學會（Brookings Institution）發表有關經濟議題的演說。（Reuters）

中國商務部指，美國貿易代表辦公室宣布針對中國晶片產業相關政策發起301調查，中方對此強烈不滿，堅決反對。

中方稱美國301調查具有明顯的單邊、保護主義色彩，此前美國對華301關稅已被世貿組織裁定違反世貿規則，受到眾多世貿成員的反對，中方已多次向美方提出嚴正交涉，中方敦促美方尊重事實和多邊規則，立即停止錯誤做法，中方將密切關註調查進展，並將採取一切必要措施，堅決捍衛自身權益。

特朗普將於2025年1月20日上任，圖為2024年12月22日特朗普出席在亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）舉行的USA AmericaFest。（Reuters）

這項調查是援引《1974年貿易法》（Trade Act of 1974）第301條款展開，計劃2025年1月6日起聽取公眾意見，3月11日及12日舉行公開聽證會。

由於美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會於2025年1月20日上任，意味有關工作會由新政府接手。

《紐約時報》之前報道， 拜登政府憂慮中國製傳統晶片構成國安威脅，估計將在未來數星期內啟動調查，但至少需要6個月才有結論，屆時是否採取懲罰性行動，將由屆時已上任總統的特朗普決定。

圖為美國貿易代表署（USTR）。（Twitter@United States Trade Representative）

報道指，基於國家安全考慮，美國政府已限制中國獲得最先進的半導體，但現有措施基本上不影響中國的傳統晶片，這些晶片可用於智能手機、汽車、洗碗機、雪櫃、武器等生產，以及用於電訊網路 。

隨着中國企業和政府大力投資興建晶圓廠，以生產此類「傳統」或「基礎」晶片。美國官員擔心，美國及盟國的廠商遭受威脅，並造成美國供應鏈對中國的依賴。此外，一旦這些晶片嵌入到美國基礎設施或武器裝備，將構成安全危機。