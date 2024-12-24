中美「乒乓外交」53周年　中國總領事：應從其中汲取智慧和力量

中國12月22日在美國洛杉磯舉辦中美「乒乓外交」53周年紀念活動，中國駐洛杉磯總領事郭少春在致辭中表示，人們應從「乒乓外交」中汲取智慧和力量，推動中美關係健康穩定發展，因為這對兩國、兩國人民和全世界來說都是正確選擇。



郭少春還強調，中美合作共贏不僅符合兩國和兩國人民的根本利益，也順應了時代潮流。當前，中美兩國的共同利益並無減少，反有增加。

中國國家體育總局局長、中國奧委會主席高志丹為本次活動發來賀信。他在信中說，當年，「乒乓外交」不僅改善了中美兩國關係，還在全球樹立了體育外交的典範；如今，中美兩國在體育領域合作不斷深化，特別是在乒乓球領域，通過共同舉辦世乒賽、混合組隊參賽等創新形式，將「乒乓外交」精神薪火相傳，為新時代中美人文交流注入新的活力。

他表示，中國奧委會願與美國奧委會等機構合作，共同推進兩國在競技體育和青少年體育等方面的交流，大力弘揚「乒乓外交」精神，讓體育為中美友好關係不斷發展及世界和平與穩定貢獻更大力量。

美國奧委會主席賽克斯在致辭中表示，「乒乓外交」是超越體育和外交的「關鍵時刻」，這一「非凡事件」促進了兩國之間重新發現，促進了雙方實現合作，促進了友誼精神的傳遞。

2024年9月20日，美國洛杉磯，圖為郭少春在中國駐洛杉磯總領事館，慶祝中華人民共和國成立75周年招待會中，發表講話。（中國駐洛杉磯總領事館）

他強調，「乒乓外交」的影響遠遠超出了體育，不僅為美中兩國的合作與交流打開了大門，而且將繼續塑造雙邊關係，同時激勵人們去創造一個更加和諧的世界。