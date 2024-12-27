遠洋訓練常態化　海南艦編隊停靠印尼彰顯友好與軍事透明

官媒《解放軍報》報道，中國海軍由兩棲攻擊艦海南艦等組成的艦艇編隊已於本月24日技術停靠印尼丹戎不碌港，進行為期4天的補給和休整。這是海南艦首次出國停靠，展示了中國海軍新型重要裝備的開放性和透明度。



海南艦首次走出國門

《解放軍報》26日報道，海南艦是中國海軍首艘075型兩棲攻擊艦，於2019年下水，2021年正式入列，舷號31。該艦配備多型火力系統，可自主防禦反擊，並擁有直通甲板，能搭載多型艦載直升機、坦克裝甲車和氣墊登陸艇，是一艘集攻防於一體的現代化軍艦。

海南艦。（中國軍網）

報道指出，此次編隊還包括導彈護衛艦衡陽艦、柳州艦。在停靠期間，編隊官兵計劃與印尼海軍展開文體聯誼活動，進一步促進中印尼軍事交流與合作。

技術停靠印尼

對此，內媒《環球時報》援引軍事專家張軍社的解讀指出，技術停靠是國際通行做法，主要用於航行途中的物資補給和人員休整，與正式訪問不同，技術停靠不涉及高層接待，但可能與到訪國海軍進行交流。

張軍社表示，此次停靠表明海南艦編隊仍在進行遠航任務，展現了中國海軍遠洋訓練常態化及提升遠海行動能力的努力。技術停靠也傳遞了友好信號，顯示中國海軍的行動對其他國家不構成威脅。

海南艦停靠印尼引關注。圖為海南艦編隊抵達香港訪問。（中國軍號）

國防部發言人吳謙此前曾表示，中國與印尼是傳統友好鄰邦，兩軍高層交往頻繁，並在聯合演習、艦艇互訪及多邊合作等領域成果豐碩。此次海南艦編隊的技術停靠進一步深化了雙方友好交流，彰顯中國海軍威武與文明兼備的形象。

海南艦遠洋訓練已常態化

海南艦並非首次參與遠海行動。2023年3月，該艦曾率領南部戰區海軍編隊完成為期30天的遠海訓練，航行9000多海里，先後在南海、西太平洋等海域進行聯合作戰訓練，顯著提升部隊作戰能力。

張軍社強調，海南艦編隊的遠洋訓練與技術停靠反映中國海軍已逐步常態化參與遠海行動，對維護國家主權與海洋權益具有重要意義。