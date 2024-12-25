殲-35成遼寧號新利器　日均出動率翻倍達48架次

最新衛星圖像顯示，中國首艘國產航空母艦遼寧艦已完成大規模升級，提升了作戰效率和能力。根據印媒《歐亞時報》報道，這些升級包括新增武器升降機以及搭載最新的殲-35艦載戰鬥機。



圖像顯示，遼寧艦後部飛行甲板新增一部尺寸約為6×2公尺的新型武器升降機，安裝位置距艦尾約3.5公尺，這是此次升級中的一大亮點。此外，艦前部的4部小型升降機被2部更大升降機取代，這些升降機同樣尺寸為6×2公尺，位於導流板之間，顯著提升了在緊急情況下為艦載機裝載武器的效率。

最近的衛星圖像顯示，遼寧號進行了重大升級。（零度Military）

報道指出，今年3月整修完成後的海試期間，殲-15和殲-35的全尺寸模型已經出現在飛行甲板上，顯示遼寧艦已具備搭載中國最新艦載戰鬥機的能力。同年9月，多家媒體報道中國海軍已經在遼寧艦上成功測試了殲-35艦載機，表明遼寧艦的作戰能力再次得到提升。

殲-35三號機。（騰訊網）

開源情報顯示，遼寧艦在整修後的艦載機出動率顯著提升。2022年12月部署期間，遼寧艦的艦載戰鬥機日均出動率最高僅為20架次，但到今年9月，經過整修後，日均出動率提升至37架次，最高可達48架次。這些數據表明，遼寧艦如今更能勝任高強度的作戰需求。

遼寧艦的艦載機出動率在完成整修後有了明顯提升。（x＠SomePLAOSINT）

此次升級無疑大幅增強了中國海軍航母戰鬥群的作戰能力，進一步鞏固了其在區域性海上力量中的地位。