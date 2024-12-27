連接深圳灣口岸！深圳地鐵13號線首通段　12月28日10時18分開通

深圳地鐵13號綫南段，連接深圳灣口岸站至高新中站，明（28日）早10時18分通車。港鐵深圳官方微博27日下午發文證實，12月28日上午10時18分，13號線首通段（深圳灣口岸站至高新中站）將正式開通，這條連通深港兩地口岸的全新地鐵線路是港鐵在深圳參與營運的第二條線路。



01直擊｜深圳地鐵13號線一期擬年底通車 呢個出口百米直達深圳灣

據深圳地鐵官方微博，13號線四期（雙龍站—坪地六聯站）、7號線二期（西麗湖站—深大麗湖站）、11號線二期（崗廈北站—華強南站）、12號線二期（海上田園東站—松崗站）及13號線南段（深圳灣口岸站—高新中站）將於12月28日正式開通初期營運，各線車站將於上午10時18分開門迎客。

5條新線開通後，深圳城市軌道交通線網（含有軌電車）營運總里程將達到595.1公里，車站417座。其中，深鐵集團所轄線網營運里程達到558公里，車站387座。

深圳地鐵13號線線路圖。（深圳發布）

C出口百米直達深圳灣

據此前報道，深圳灣口岸站站長倪越介紹，需要前往香港的旅客可從C出口出去，步行約一百米左右就可以到達深圳灣口岸旅檢大樓的出境大廳。值得注意的是，與福田口岸不同，地鐵站並未與旅檢大樓接通，旅客過關後仍需通過戶外才能到地鐵站，政府將增設風雨連廊，為出行的旅客遮陽擋雨。

深圳灣口岸站C出口距離深圳灣口岸旅檢大樓僅約100米。（林芷瑩攝）

港鐵深圳副總經理(營運)張健龍表示，期待13號綫首通段開通運營之後，可以大大緩解到沿線區域的交通壓力，為市民提高出行效率，令深港人員兩地往來便利都有大大的提升。

全線開通後，13號線將改寫深圳灣口岸無地鐵的歷史，串聯南山、寶安、光明三個區，港人北上就更輕鬆方便。