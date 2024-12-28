中國海軍再添渡海利器　076型｢四川艦｣正式下水可執行多任務作戰

中國新型076兩棲攻擊艦首艦12月27日在上海下水，官方將其命名為四川艦。軍事學者認為，076是全球首艘安裝電磁彈射器的兩棲作戰艦艇，在渡海作戰中可執行戰區監視、火力打擊、突擊支援、空中投送以及輔助登陸等多種任務。



據央視等官媒報道，四川艦舷號為「51」，滿載排水量四萬餘噸，設置雙艦島式上層建築（即兩個艦島）和全縱通飛行甲板（也稱平直甲板）。該艦創新應用了電磁彈射和阻攔技術，可搭載固定翼飛機、直升機、兩棲裝備等，是推進海軍轉型建設發展、提升遠海作戰能力的關鍵裝備。該艦下水後，將按計劃開展設備調試、繫泊試驗、航行試驗等工作。

076是中國海軍發展的第二種縱通甲板式兩棲攻擊艦，其體型和噸位相當於一艘中型航母。私人衛星公司Maxar今年8月提供的圖像顯示，076長約263米，寬43米，略小於英國的伊麗莎白女王級航母，但大於美國的美利堅級兩棲攻擊艦。

中國海軍076型兩棲攻擊艦四川艦。（新華社）

美利堅級是目前全球最大的現役兩棲攻擊艦，排水量4.5萬噸，既能搭載F-35B隱身艦載機，也能使用直升機和登陸艇執行兩棲作戰。美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）報告分析，076的空間更寬闊，可以容納數十架直升機和無人機，並搭載登陸艇和超過1000名海軍陸戰隊員。

從外觀上看，076最大的特點是採用了雙艦島佈局。雙艦島佈局首次在伊麗莎白女王級航母上運用，被認為有利於分開指揮航海與航空。

英國伊麗莎白女王級航空母艦，攝於2018年10月19日。（Getty）

中國軍事專家、前海軍大校李亞強接受《聯合早報》採訪時分析，076採取雙艦島的真實原因仍有待披露，因為航海指揮與航空指揮並沒有分開的必要，而且解放軍也有技術手段解決電磁兼容的問題。

李亞強認為，加裝電磁彈射器是076最具標誌性的特點。電磁彈射器能夠賦予076高頻彈射艦載機、尤其是重型無人機的能力，這是傳統上採用滑躍起飛、垂直起降模式的兩棲攻擊艦所不能及的。而搭載多種飛機又使076具備執行多種任務的能力。

他舉例說，若要爭奪區域制海權，076可以多搭載艦載機和無人機伴隨航母行動，執行偵察、中繼制導、反潛、對海打擊等任務，甚至可以在低烈度衝突中替代航母；若要執行兩棲作戰任務，076可以多搭載直升機與登陸艇，並彈射各種無人機為登陸部隊提供偵察與火力支援。

「美利堅」級兩棲攻擊艦整體戰力要強於075型兩棲攻擊艦。（維基百科公有領域）

《觀察者網》軍事評論員王世純認為，一旦台海爆發戰爭，076作為無人機母艦可進行戰區監視、火力打擊、戰鬥突擊支援、空中投送等任務，必要時執行一定的輔助登陸任務。未來中國海軍需要域外干涉時，076將成為「多面手」，負責從航空火力壓制到兵力投送在內的幾乎所有任務。

在076下水之前，中國海軍已經建造四艘排水量約3萬6000噸的075型兩棲攻擊艦，其中三艘已加入現役，兩棲戰力發展迅速。

李亞強認為，075屬於傳統意義上的兩棲攻擊艦，聚焦兩棲作戰，但使用無人機的能力有限。在未來的兩棲登陸作戰中，076與075將在相互配合的同時各有側重。