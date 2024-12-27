台海有戰事 | 快過年了　解放軍送給美台三件禮物

臨近2024年年底，中國人民解放軍似乎正接連推出多項炸裂性先進武器，包括採用電磁彈射技術，被稱為「兩棲攻擊艦首艦」的新型多用途作戰航母，疑似第六代隱身重型戰機，以及美媒曝出解放軍擬在2026年前完成採購100萬架輕型自殺式無人機的爆炸性新聞等。

考慮到美軍台軍一直是中國人民解放軍的最主要假設作戰對象，這些具有極高科技和作戰水平的武器系統的潛在使用場景不言而喻。相關消息在美台軍事單位和軍迷圈等也引發震動。

首先是《新華社》等官媒報道，中國人民解放軍海軍076型兩棲攻擊艦首艦今12月27日在上海正式下水，並命名為「中國人民解放軍海軍四川艦」，舷號為「51」。

根據《新華社》報道，下水命名儀式於今日上午10時許舉行。參加儀式的中國海軍有關領導宣讀中央軍委授予艦名、舷號的命令，向接艦部隊頒發命名證書，併為076兩棲攻擊艦首艦下水剪綵。

這艘最新型兩棲攻擊艦是中國海軍提升遠海作戰能力、推動轉型建設的重要裝備之一。下水後，還將進一步展開設備調試、繫泊試驗及航行試驗等工作。

解放軍首艘電磁彈射新型兩棲攻擊艦27日在上海舉行下水儀式。（新華社）

據了解，四川艦滿載排水量超過4萬噸，採用雙艦島上層建築與全縱通飛行甲板設計，並首創性地應用電磁彈射及阻攔技術。該艦可搭載固定翼飛機、直升機以及多種類型兩棲裝備。它實質上就是一艘面向未來多用途作戰需要的新型航母，將極大增強中國人民解放軍的兩棲攻擊能力。不僅可以在潛在的對台作戰中發揮作用，還可以對美軍在區域的軍事行動進行有效嚇阻和遏制。

另一則與中國人民解放軍相關的消息現顯示，根據網上視頻和圖片，軍方相關單位似乎正在試飛一種疑似第六代隱形戰機。目前外界對這種新型飛機的確切身份知之甚少，但其設計的許多元素與已知的中國第六代機型發展願景非常一致。

社交媒體上流傳的視頻和照片顯示，這架之前從未露面的飛機正在進行白天試飛，旁邊是一架殲-20S雙座戰鬥機，充當伴飛觀察機。目前，無法核實各種圖像的拍攝地點和日期，不過，殲-20S的存在表明成都飛機工業集團（CAC）工廠機場可能是拍攝地點之一。

這架新型飛機除了龐大的外形尺寸之外，最引人注目的就是它的平面形狀和無尾構型。它採用了改進的三角翼，脊線一直延伸到機頭區域，而它的機身中央部分讓人想起了殲-20。

已經有越來越多的證據表明，中國下一代戰鬥機將是無尾的，這種設計此前曾以技術研究的形式出現過。早在2021年10月，成都飛機工業集團工廠機場的衛星照片中就出現過一種神秘的無尾飛機形狀。它是一種大型改進的鑽石狀三角翼，機頭部分相對較窄，翼展也很大——與殲-20大致相似。但值得注意的是，這種形狀看起來與現在看到的飛機不一樣。

殲20最新畫面。（中國央視軍事截圖）

目前尚不清楚這款新型飛機可增強隱形能力的確切水平。截至目前，中國國防部、官方媒體也還沒有對此發表任何官方評論。但這款正在試飛的神秘戰機已經在中國網路上引發轟動，也已經引起了海外軍事安全機構關注。

在隱身戰機技術上，中美俄等各主要大國都在努力。相對而言，俄羅斯水平最低，尚不具有和中美的技術對抗能力。美國在隱身戰機技術尚具有領先優勢，但是解放軍近些年在該領域發展迅速，如一些評論所言，似乎已形成超越之勢。對台灣而言，解放軍隱身戰機技術的迅猛發展幾如噩耗，將進一步拉大雙方的軍事實力差距，同時在可能發生的軍事衝突和對抗中，也可以對試圖介入的美軍發揮有效拒止作用。

第三個與中國軍事有關的新聞來自於美國「防務博客」未經驗證的報道。12月23日美國「防務博客」報道，中國正在投入大量資源生產各種軍用無人機，一家中國首屈一指的大型軍工企業透露，軍方已經訂購了近100萬架輕型自殺式無人機，按照合同將在2026年交付。值得注意的是，美媒透露這只是中國一家企業接到的訂單，真實規模可能還要大得多。

如此巨量的自殺式無人機會用在什麼場景不言而喻。

美國「防務博客」報道中國正大規模採購自殺式無人機。（資料圖片）

無人機是現代戰爭利器，已經深刻改變了戰爭形態。在過去幾年的全球衝突中，無人機，特別是自殺式無人機，已經成為致勝戰場的最主要武器。而對中國、美國和台灣而言，2027年又是一個高度敏感的年份。這一年美台要啟動新一輪大選，中國也將召開中共二十一大，中美台三方都有在台灣問題上操切滿足民意的需要。中國官方在這一年之前大規模採購100萬架自殺式無人機，給了人們以極大想象空間。

2024年中，美國印太司令曾提出海峽「地獄景觀」計劃，打算把無人機、潛艇等密集部署在台灣海峽，把台海打造成一個地獄，嚇阻中國大陸。而中國大陸在台海的絕對軍事優勢和遠超美台的無人機制造能力，似乎比美國的作戰設想更具實質意義。不管「防務博客」的相關報道是真是假，對美國和台灣軍方來說，都不是一個受歡迎的好消息。而對中國人民解放軍來說，則有完全不一樣的意義。