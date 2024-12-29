濟州航空客機墜毀　內地資深機長：鳥擊後機組慌亂致忽略放起落架

韓國濟州航空（Jeju Air）一架客機由泰國曼谷飛抵韓國全羅南道務安（무안，Muan）機場時發生意外，媒體指客機懷疑與鳥碰撞而導致起落架故障，再衝出跑道撞向一面牆爆炸，造成嚴重死傷。



內地資深機長陳建國發文分析稱，鳥擊最有可能是導致機組注意力分散，而不能直接導致起落架全部沒有放下，有可能是機組急於落地，忙中出錯，遺漏了正常操作程序，忽略放下起落架而導致空難。



濟洲航空一架由曼谷飛往韓國務安的客機在降落時墜毀，由現場照片可見，飛機殘骸只有機尾較為完整。（Yonhap via REUTERS）

韓聯社、韓國SBS及KBS電視台等傳媒報道，事發於29日早上9時07分左右，編號7C2216的濟洲航空波音737-800客機在務安機場時失事，由現場片段可見，飛機在沒有伸出起落架的情況下於跑道滑行，再撞向防護牆後變成火球。MBC取得的畫面則顯示，肇事飛機降落前，右側引擎一度噴出火團。

內地資深機長陳建國發文分析稱，這架飛機從FR24的雷達數據看，在飛機著陸前數據都屬於正常，沒有異常情況。有媒體猜測可能因為鳥擊，所以造成飛機起落架沒有放下，這種說法應該不全對。

涉事航班航線。（資深機長陳建國）

文章指，有影片顯示飛機右側引擎遇有喘震的跡象。如果發生鳥擊，導致引擎喘震，最有可能是導致機組注意力分散，而不能直接導致起落架全部沒有放下。鳥擊只有在起落架放下，或者放出過程中才會撞到起落架；起落架未放出時，是收起在飛機機腹下面的。

而即使右側引擎發生最嚴重的故障，通常也不會導致起落架不能放出，因為起落架使用的是液壓A系統的壓力，而液壓A系統主要由左側引擎提供主要的動力（右側引擎發電機也可以給液壓A系統提供動力）。即使沒有液壓A系統壓力，起落架也可以依靠人工解除上鎖裝置，起落架靠自身重力，自己掉下來。

文章指，起落架沒有放下的操作程序通常是加入等待，執行快速檢查單程序，最後確實無法放下起落架，才會執行起落架全部收上程序著陸。

文章指，從這架飛機的最後數據來看，從最晚該放起落架的2000英尺（600米）左右看，飛機應該沒有遭遇雙發失效（雙引擎全部失去動力），下降率基本正常。而飛機也沒有進入等待程序，進行處置。

或鳥擊後機組慌亂致忽略放起落架

文章分析稱，這個機組應該是從曼谷回韓國，通常在泰國時間半夜進場，一直飛到凌晨在韓國落地，基本上機組在落地時都會非常疲勞。可能機組在進近（飛機下降對準跑道飛行）時右引擎遭遇鳥擊，引起機組慌亂。因為沒有看到和起落架未能放出的相關操作，比如加入等待程序進行處置的軌跡，所以可能機組並沒有意識到起落架沒有放下。

所以存在一種很小的可能，就是機組過於疲勞，在遭遇鳥擊之後，也有可能基於近日阿塞拜疆航空（Azerbaijan Airlines）空難的陰影，機組急於落地，忙中出錯，而可能遺漏了正常操作程序，忽略了放下起落架，也忽略了起落架未放下警告，操縱飛機直接落地，而造成飛機失事。