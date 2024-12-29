濟州航空客機墜毀　內地專家：鳥擊為常見事故　罕見造成重大傷亡

韓國濟州航空（Jeju Air）一架客機由泰國曼谷飛抵韓國全羅南道務安（무안，Muan）機場時發生意外，有媒體指客機懷疑與鳥碰撞而導致起落架故障，再衝出跑道撞向一面牆爆炸，造成嚴重死傷。



北京航空航天大學航空專家王亞男接受內媒採訪時指，在商業航空裡，飛鳥撞擊屬於比較多見的一類事故，但是現代航空史上，飛鳥撞擊導致的惡性事故，比如重大傷亡等其實較為罕見。



濟州航空客機12月29日在韓國務安機場墜毀，救援人員到場搜索。（Reuters）

濟洲航空一架由曼谷飛往韓國務安的客機在降落時墜毀，由現場照片可見，飛機殘骸只有機尾較為完整。（Yonhap via REUTERS）

《第一財經》報道，王亞男舉例稱，2009年全美航空1549號班機在美國哈德遜河的迫降是非常極端的案例，當時飛機的兩台引擎都遭遇飛鳥撞擊，但後來機長選擇在河面迫降成功，無人死亡。

王亞男還表示，前幾天阿塞拜疆航空的事故起初也被認定為飛鳥撞擊，但後來隨著調查深入，結論並不是符合初步判斷。

造成這種情況的原因，王亞男表示情有可原，「因為鳥撞有個特點，就像撞車一樣會有砰的一聲，而這個飛機假如發生了這爆炸，第一時間，機上的當事人也會聽到砰的一聲，然後飛機可能就不好使了，所以他們可能當時會聯想到是鳥撞，甚至飛行員在向地面通報時也會說飛機被鳥撞了，然後動力不行，控制可能也不行了，但等事故調查的時候，實際上可能是一場誤會」。

2024年12月29日，韓國務安機場，圖為濟州航空一架客機在降落時衝出跑道後撞上防護墻墜毀。（Reuters）

王亞男稱，「是否是鳥撞，其實也很好調查，比如飛機的起落架部位是否留有鳥的羽毛或者血跡等。」他還表示，飛機在下降準備著落過程中，雖然速度已經放慢，但發生諸如鳥撞等外力干擾，其實留給飛行員判斷的時間很短。

涉事航班航線。（資深機長陳建國）

MBC取得的畫面則顯示，肇事飛機降落前，右側引擎一度噴出火團。（資深機長陳建國）