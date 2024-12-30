中國太空站成績單公布：21名航天員先後進駐 實現常態化太空生活
撰文：林芷瑩
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2024年12月30日，在即將迎來中國太空站（空間站）全面建成兩周年之際，中國載人航天工程辦公室首次公開發布《中國空間站科學研究與應用進展報告》（2024年）。
《報告》指出，太空站自在軌建造以來，共發射8艘載人飛船和7艘貨運飛船，共有21名航天員進駐，目前整體運行情況安全穩定，已實現常態化太空生活。
《報告》指出，兩年來，中國先後組織完成4次載人飛行、3次貨運補給、4次飛船返回任務，5個航天員乘組、15人次在軌長期駐留，累計進行10次航天員出艙和多次應用載荷出艙，開展多次艙外維修任務，刷新航天員單次出艙活動時長的世界紀錄，完成包括2名港澳載荷專家的第四批預備航天員選拔、低成本貨物運輸系統擇優並啟動研製等工作。
在中國太空站開展的首批空間科學、應用實驗與技術試驗項目進展順利、成果豐碩，具有一定的前沿性和創新性。
據介紹，目前，中國共規劃空間生命與人體研究、微重力物理科學、空間天文與地球科學、空間新技術與應用四大研究領域、32個研究主題，截至2024年12月1日，已在軌實施181項科學與應用項目，上行近2噸科學物資，下行實驗樣品近百種，獲取科學數據超過300TB。
各領域科學團隊著眼國家重大需求，產出了系列原創性、前沿性、創新性成果，累計發表500多篇高水平SCI論文，獲得150多項專利，部分成果已實現轉移轉化和推廣應用，顯著推動中國空間科學與應用快速發展。
《報告》指出，中國太空站作為國家太空實驗室，計劃在軌穩定運行10年以上，將在今後10至15年的運營中陸續開展千餘項研究項目，積極開展科學普及和國際合作，廣泛凝聚國內外高水平科學團隊，促進中國空間科學、空間技術、空間應用全面發展，為推動科技強國、航天強國建設作出更大貢獻。
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