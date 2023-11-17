緬北電騙明氏家族3人被捕移交中國公安　明家人最重可面臨死刑？

據央視報道，緬北電信網絡詐騙犯罪集團重要頭目明國平、明菊蘭、明珍珍，周三（16日）被成功緝拿歸案。另據內媒澎湃新聞引述消息指，明家首腦明學昌已在緬北自殺身亡。



外界對於中國警方是否能直接跨境抓捕境外人士犯罪者？明氏家族將面對怎麼樣的法律制裁？兩點十分關注。



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據中國公安部發布的懸賞通告顯示：以明學昌為首的犯罪集團長期組織開設詐騙窩點，公開武裝護詐，實施針對中國公民的電信網絡詐騙犯罪活動，詐騙數額巨大，同時涉嫌故意殺人、故意傷害、非法拘禁等多種嚴重暴力犯罪，情節極其惡劣。

據澎湃新聞報道，根據《刑法》規定，犯罪行為或者結果有一項發生在中國境內的，視同在中國領域內犯罪，中國警方就具有對涉案犯罪嫌疑人的偵查權力，可以對其發布通緝令，但中國警方不能直接跨境執法，須通過正式的外交途徑，獲得正當的入境批准手續。

對於明氏家族將面對的刑罰，內地著名律師周兆成律師表示，根據國際實踐慣例，明氏3人後續也將由中國審判機關按照中國法律依法嚴判。其中，故意殺人、故意傷害、綁架罪等犯罪的最高刑，皆為死刑。若全部坐實，可能會被數罪並罰，執行死刑，明家人的家產可能也將用來退賠受害者損失。

律師陳昆偉則表示，中國刑法等法律明確規定，外國人在中國領域外對我國或者我國公民犯罪，按本法規定的最低刑為三年以上有期徒刑的，適用中國刑法。明氏家族跨境詐騙犯罪集團涉嫌詐騙犯罪，而且涉嫌故意殺人、故意傷害、非法拘禁等多種嚴重犯罪，起刑點在三年以上，適用中國法律。

據內媒報道，明菊蘭、明珍珍擁有中國國籍。對此內地律師王衛洲表示，中國公民在境外犯罪以及或者犯罪行為、犯罪結果之一發生在我國境內的，適用於中國刑法，刑罰標準是統一的。

另外，內地律師強調，跨境電詐犯罪與國內電詐犯罪屬於同一個罪名，都是詐騙罪，但是因跨境詐騙犯罪，因其屬於共同犯罪、集團犯罪，犯罪主觀惡性大，非法獲利所得更高，社會負面影響力大，人人恨之，屬於我國刑法規定的具有情節嚴重的情形，應該會從重量刑。

根據刑法第二百六十六條規定，「詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。」

澎湃新聞引述消息指，明家首腦明學昌已在緬北自殺身亡。圖為網傳明學昌屍體：

目前打擊跨境詐騙犯罪有哪些難點？

北京天鬥律師事務所主任梁宏剛指出，不少境外詐騙集團具有組織嚴密、分工明確、集團化運作等跨國有組織集團犯罪特徵，反偵查能力強。同時，這些跨國詐騙集團詐騙手段花樣繁多，利用區塊鏈、虛擬貨幣、AI智能等新技術新業態，不斷更新犯罪工具和詐騙手法，更具隱蔽性和迷惑性。

北京市中聞律師事務所合伙人、法學博士趙琮則表示，目前，打擊境外詐騙犯罪主要面臨「發現難、取證難、抓捕難」。

2019年，電騙疑犯抵達鄭州新鄭國際機場。（視覺中國）

趙琮認為，因涉案人員藏匿於他國，中國公安機關必須依靠當地警方的協助才能開展工作，其在發現獲取犯罪線索、調查取證和證據移交、抓捕犯罪嫌疑人等環節，均難以直接參與。尤其在一些法治程度相對較低的國家和地區，還有存在手機、電腦等重要物證被截留、更換、銷毀，證據收集、保管、移交程序不規範等問題。

此外，詐騙贓款一旦流向國外，極難追繳，需要通過外交途徑進行更繁瑣的溝通。相較於對犯罪嫌疑人的引渡、遣返，錢款的追繳更難實現，這意味著被害人的損失很難得到彌補。

中國警方發布通緝令有何功效？

根據刑法規定，犯罪行為或者結果有一項發生在我國境內的，視同在中國領域內犯罪，中國警方就具有對涉案犯罪嫌疑人的偵查權力，可以對其發布通緝令。

趙琮表示，根據《公安機關辦理刑事案件程序規定》第二百七十四條：「應當逮捕的犯罪嫌疑人在逃的，經縣級以上公安機關負責人批准，可以發布通緝令，採取有效措施，追捕歸案。」所以，對符合條件的境外在逃分子，也可以發布通緝令。

他認為，發布通緝令作用在於：一是建立協作機制，能取得其他國家公安機關、出入境邊防檢查機關協助，使上述單位發現犯罪嫌疑人後，擁有羈押、採取緊急邊控措施的正當依據；二是通過廣泛張貼、計算機網絡發布，充分調動廣大人民群眾的積極性，鼓勵提供犯罪線索，以便盡快查獲嫌疑人或破獲案件。

趙琮表示，各國警方必須尊重他國主權，不能直接到境外抓捕在逃人員，需通過外交途徑，獲得正當的入境批准手續。在我國，跨境抓捕事項必須層報至公安部，經過嚴格審批。

在緬北從事電信詐騙的中國籍嫌犯回國後，將受到怎樣的制裁？

2023年10月16日，公安部網站發布消息稱，雲南普洱公安機關與緬甸相關地方執法部門開展邊境警務執法合作，抓獲2349名中國籍電信網絡詐騙犯罪嫌疑人並移交中國警方，其中包括網上追逃人員111名。這是開展打擊緬北涉我電信網絡詐騙犯罪行動以來，單次移交人數最多的一次。

雲南普洱公安機關與緬甸相關地方執法部門開展邊境警務執法合作，抓獲2349名中國籍電信網絡詐騙犯罪嫌疑人並移交中國警方。（中國公安部）

福建求達律師事務所律師陳昆偉指出，目前跨境詐騙可能涉及3個罪名：詐騙罪、組織他人偷越國（邊）境罪、偷越國（邊）境罪。國內人員去國內實施電信網絡詐騙，為了減少出國的費用，掩蓋犯罪行為，大多都是通過偷渡去到緬甸、柬埔寨等國外，實施詐騙犯罪，即便涉案人沒有實施詐騙犯罪，偷渡的行為也會受到法律處罰的。

趙琮表示，中國刑法含屬地管轄權和屬人管轄權。屬地管轄權，即凡在國境內犯罪的，除法律有特別規定的以外，都適用我中國刑法，既包括犯罪行為發生地，也包括犯罪結果發生地；屬人管轄權，即中國公民在境外實施犯罪行為的，我國司法機關同樣具有管轄權。

所以，在緬北從事電信詐騙的回流人員仍是我國刑法的規制對象，其行為往往觸犯詐騙罪、偷越國（邊）境罪等多個罪名，宜在回國後主動向公安機關如實供述違法犯罪行為，爭取自首等寬大處理。