「四川艦出塢」讓西方只能羨慕嫉妒恨？官媒：西方難抄中國作業

解放軍首艘076型兩棲攻擊艦「四川艦」本月27日在上海正式下水後，29日正式出塢，標誌著該艦的主體建造完成，將進入艤裝和調試階段。這艘配備先進電磁彈射裝置的艦船吸引了全球媒體的目光，成為海軍發展的新指標。內地官媒指出，美國等西方國家目前對「四川艦」的先進設計充滿羨慕，但短期內難以「抄作業」。



四川艦的戰略意義與先進功能

「四川艦」是中國自主研發建造的首艘076型兩棲攻擊艦，舷號51。軍事專家指出，這艘艦船在近海作戰中可領軍奪島，並能輔助航母進行遠海作戰，從而改變海軍的作戰模式。相較於傳統的渡海作戰方式，076型兩棲攻擊艦能實現直升機、無人機、艦載機在同一艦艇上起降，進行立體登陸並對目標進行精確打擊。

中國海軍076型兩棲攻擊艦四川艦。（新華社）

外媒聚焦四川艦的航空作戰能力

「四川艦」的亮相吸引了多家國際媒體的關注。內媒《環球時報》旗下公眾號「樞密院十號」29日發文整理美國媒體觀察重點，除了指出「四川艦」的建造旨在提升中國海軍的遠海作戰能力，其配備了電磁彈射系統，將擴大作戰範圍，提升艦載戰機的致命性也是強調焦點。

「四川艦」在今日（29日）正式出塢。（央視）

美國「海軍新聞」網站指出，「四川艦」具有全球首創的意義，成為首艘專門設計的兩棲攻擊航母，並配備電磁彈射器，能更靈活地搭載多型固定翼戰機，提升海上作戰的靈活性和打擊能力。相比之下，美國「美國」級兩棲攻擊艦雖然也有全通式飛行甲板，但無法配備電磁彈射裝置，依賴F-35B隱形戰機的垂直起降能力來維持固定翼戰鬥機的搭載能力，這會影響其戰鬥機的武器和燃料攜帶量。

西方國家難以「抄作業」

外媒對「四川艦」的電磁彈射裝置格外關注，認為這一技術代表了未來海軍的發展趨勢。此前，美國將F-35B隱形戰鬥機部署於改裝後的「美國」級兩棲攻擊艦上，形成所謂的「閃電航母」。有日媒曾嘲笑中國未能打造「閃電航母」，但如今「四川艦」直接配備電磁彈射裝置和攔阻降落系統，可以搭載更多類型的飛機，並且在爭奪制海權方面具有更大的靈活性。

「四川艦」在今日（29日）正式出塢。（央視）

「四川艦」在今日（29日）正式出塢。（央視）

「樞密院十號」文章表示，西方對「四川艦」的羨慕和嫉妒情緒無可避免，但目前他們要「抄作業」卻難以實現。報道指出，西方國家首先需要一個成熟且可靠的電磁彈射裝置，並暗指美國「福特」號航母上的電磁彈射系統故障率過高，並不值得效仿。