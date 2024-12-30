中國軍工崛起：三款新戰機與076艦齊亮相　超越模仿進入創新時代

2024年末，中國軍工突然開啟暴走模式，一口氣亮出了兩款疑似第六代戰機，一款空警-3000預警機，以及全球首艘搭載電磁彈射的076兩棲攻擊艦。



這三款戰機分別由成都、瀋陽和西安飛機公司推出，076兩棲攻擊艦則在上海滬東船廠下水，顯示中國各地軍工企業都在快馬加鞭研發高科技武器平台。

中國海軍076型兩棲攻擊艦四川艦。（新華社）

12月18日，美國國防部在向國會提交的中國軍事發展年度報告中預計，中國的隱身戰略轟炸機可能要2030年才能亮相，這個預測還讓不少內地軍迷頗感失望。

美國國防部也判斷中國正在研發一種名為殲轟-XX的新型隱身戰機，但並未提到這是一款第六代戰機。按照美國專家分析，中國在2035年前都很難推出第六代戰機。

但12月26日在成都試飛的這款無尾翼三角形隱身戰機，確實具備了第六代戰機的一些特徵。

疑中國「六代戰機試飛」影片曝光。（微博）

美國《華盛頓郵報》網站援引分析師稱，這種先進的飛機可能是中國軍事現代化的一次突破。美國「動力」網站發文稱，這種新型戰鬥機將能夠在沒有加油機支援的情況下，「在遠離基地的空域進行長時間盤旋」，「對美國加油機、運輸機、預警機、偵察機以及前沿部署的盟軍艦艇和地面部隊都有實際影響」。英國《金融時報》網站認為，這架飛機可能是航空支配地位的重大轉變，對全球軍事力量構成潛在威脅，特別是在印太地區。

代際差異對戰機的性能和戰績非常重要。一般而言，同代戰機的性能差異還可以透過飛機數量、飛行員的素質和體系作戰能力來彌補，但如果相差一個代際，那就只能是高代戰機對低代戰機的降維打擊。比如，美國的五代戰機F-22在演習中對四代戰機曾經打出過1比144的戰績，中國的五代戰機殲-20也對四代戰機打出過0比108的戰績。

2011年1月成功試飛殲-20後，中國軍事航空航太工業發展進入快車道。目前，中美兩國都有兩款五代戰機。誰能率先研發出六代戰機，誰就能成為新的天空主宰。

殲20畫面。（中國央視軍事截圖）

2023年11月，美國B-21「突襲者」戰略轟炸機進行了首次試飛，預計將在2027年投入戰鬥值班。B-21轟炸機的生產商諾斯羅普．格魯曼（Northrop Grumman）公司認為，B-21是全球第一款第六代飛機，是「美國空軍未來的基礎」。

不過，亞音速飛行的B-21是否屬於全球首款第六代軍機仍有爭議，但美國空軍10年前推出的「下一代空中主宰（Next Generation Air Dominance）」戰機確實遇到了麻煩。由於預算過高，美國空軍已宣布NGAD暫時擱置，其未來由即將上任的特朗普政府決定。

NGAD雖然暫時擱淺，外界仍可從它的設計理念中看出六代戰機的大致輪廓和性能。其中包括：超扁平氣動外形，機身和機翼融合在一起，沒有垂直尾翼和鴨翼，這種布局既可減少空氣阻力，也能獲得全向隱身性能；具備高速飛行和超遠端打擊能力，飛行高度超過2萬米，作戰半徑大於1000海哩（約1852公里）；具備多域態感知能力和與無人機等平台的協同作戰能力等。

美國空軍新式隱形轟炸機B-21突襲者2023年11月10日在加州首飛（Reuters）

從外形和尺寸上看，成都試飛的新戰機大致符合下一代戰機的標準。該機前所未有地裝配了三台發動機，其中可能包括一台衝壓發動機，意味著它的高速和高空性能超過了現有的五代戰機。至於它是否具備多域態感知和不同平台協同作戰能力，目前還難以斷定，但以中國快速發展的通信、雷達、無人機以及遠端打擊能力，這些技術都有望突破。

另外值得注意的是，成都這款驗證機的編號為36011。按照中國新戰機研發慣例，36意味著這款戰機可能被命名「殲轟-36」，011則意味著這款飛機可能已造出11架。果真如此，這款新戰機的研製速度確實十分驚人。

瀋陽試飛的新戰機也具備某些第六代戰機的特徵，不過由於這款戰機圖片相對模糊，外界很難對它的性能作出判斷。成都和瀋陽幾乎同時推出疑似第六代戰機，顯示兩家公司都不甘落後，要在新一代戰機的研發上一爭高下。

不甘落後的不止成都和瀋陽兩家公司。12月27日，西安飛機公司研製的空警-3000戰略預警機的試飛圖片也在內地社交媒體上出現。

2019年1月，空警-3000示意圖（飛揚軍事）

空警-3000是基於中國大型運輸機運-20機體打造的新型預警機，它裝備了新型的數字相控陣雷達，其探測能力、抗干擾能力和指揮能力比解放軍現役的空警-2000有明顯提升。

對空軍而言，預警機的重要性並不亞於先進戰鬥機。空警-3000將為空中作戰編隊提供強大的情報資訊資源，大幅提升作戰效果和打擊範圍，並為未來的六代機作戰提供重要保障。

中國軍工能夠開啟暴走模式，得益於中國完備的工業產業鏈和強大的製造能力。儘管成飛、瀋飛新亮相的兩款戰機是不是六代機還尚難定義，但中國在高科技武器平台領域已開始擺脫對其他國家的模仿，進入自主創新階段，卻是不爭的事實。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

