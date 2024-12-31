習近平2025年新年賀詞：堅定貫徹一國兩制、保持港澳長期繁榮穩定

2024年12月31日（周二）晚上7時，國家主席習近平發表2025年新年賀詞。習近平指，2025年將全面完成「十四五」規劃。要實施更加積極有為的政策，聚精會神抓好高品質發展，推動高水準科技自立自強，保持經濟社會發展良好勢頭。



習近平稱，當前經濟運行面臨一些新情況，有外部環境不確定性的挑戰，有新舊動能轉換的壓力，但這些經過努力是可以克服的，「我們從來都是在風雨洗禮中成長、在歷經考驗中壯大，大家要充滿信心。」



在港澳部分，習近平提到，澳門回歸祖國25周年之際，自己再到濠江之畔，新發展新變化令人欣喜。「我們將堅定不移貫徹「一國兩制」方針，保持香港、澳門長期繁榮穩定。兩岸同胞一家親，誰也無法割斷我們的血脈親情，誰也不能阻擋祖國統一的歷史大勢！」

國家主席習近平發表2025年新年賀詞

國家主席習近平發表2025年新年賀詞

國家主席習近平發表2025年新年賀詞

值得關注的是，今年新年賀詞不只換了背景更首次使用穿插畫面，以前熟悉的擺滿相片牆的布景並未出現。

表二〇二四新年前夕，國家主席習近平通過中央廣播電視總台和互聯網，發表二〇二四年新年賀詞。（新華社）

習近平發表2025年新年賀詞全文如下：



大家好！時間過得很快，新的一年即將到來，我在北京向大家致以美好的祝福！

2024年，我們一起走過春夏秋冬，一道經歷風雨彩虹，一個個瞬間定格在這不平凡的一年，令人感慨、難以忘懷。

我們積極應對國內外環境變化帶來的影響，出臺一系列政策「組合拳」，扎實推動高品質發展，我國經濟回暖向好，國內生產總值預計超過130萬億元。糧食產量突破1.4萬億斤，中國碗裝了更多中國糧。區域發展協同聯動、積厚成勢，新型城鎮化和鄉村振興相互融合、同頻共振。綠色低碳發展縱深推進，美麗中國畫卷徐徐鋪展。

我們因地制宜培育新質生產力，新產業新業態新模式競相湧現，新能源汽車年產量首次突破1000萬輛，積體電路、人工智慧、量子通信等領域取得新成果。嫦娥六號首次月背採樣，夢想號探秘大洋，深中通道踏浪海天，南極秦嶺站崛起冰原，展現了中國人逐夢星辰大海的豪情壯志。

今年，我到地方考察，看到大家生活多姿多彩。天水花牛蘋果又大又紅，東山澳角村漁獲滿艙。麥積山石窟「東方微笑」跨越千年，六尺巷禮讓家風代代相傳。天津古文化街人潮熙攘，銀川多民族社區居民親如一家。對大家關心的就業增收、「一老一小」、教育醫療等問題，我一直掛念。一年來，基礎養老金提高了，房貸利率下調了，直接結算範圍擴大方便了異地就醫，消費品以舊換新提高了生活品質……大家的獲得感又充實了許多。

巴黎奧運賽場上，我國體育健兒奮勇爭先，取得境外參賽最好成績，彰顯了青年一代的昂揚向上、自信陽光。海軍、空軍喜慶75歲生日，人民子弟兵展現新風貌。面對洪澇、颱風等自然災害，廣大黨員幹部衝鋒在前，大家眾志成城、守望相助。無數勞動者、建設者、創業者，都在為夢想拼搏。我為國家勳章和國家榮譽稱號獲得者頒獎，光榮屬於他們，也屬於每一個挺膺擔當的奮鬥者。

當今世界變亂交織，中國作為負責任大國，積極推動全球治理變革，深化全球南方團結合作。我們推進高品質共建「一帶一路」走深走實，成功舉辦中非合作論壇北京峰會，在上合、金磚、亞太經合組織、二十國集團等雙邊多邊場合，鮮明提出中國主張，為維護世界和平穩定注入更多正能量。

我們隆重慶祝新中國成立75周年，深情回望共和國的滄桑巨變。從五千多年中華文明的傳承中一路走來，「中國」二字鐫刻在「何尊」底部，更銘刻在每個華夏兒女心中。党的二十屆三中全會勝利召開，吹響進一步全面深化改革的號角。我們乘著改革開放的時代大潮闊步前行，中國式現代化必將在改革開放中開闢更加廣闊的前景。

2025年，我們將全面完成「十四五」規劃。要實施更加積極有為的政策，聚精會神抓好高品質發展，推動高水準科技自立自強，保持經濟社會發展良好勢頭。當前經濟運行面臨一些新情況，有外部環境不確定性的挑戰，有新舊動能轉換的壓力，但這些經過努力是可以克服的。我們從來都是在風雨洗禮中成長、在歷經考驗中壯大，大家要充滿信心。

家事國事天下事，讓人民過上幸福生活是頭等大事。家家戶戶都盼著孩子能有好的教育，老人能有好的養老服務，年輕人能有更多發展機會。這些樸實的願望，就是對美好生活的嚮往。我們要一起努力，不斷提升社會建設和治理水準，持續營造和諧包容的氛圍，把老百姓身邊的大事小情解決好，讓大家笑容更多、心裡更暖。

在澳門回歸祖國25周年之際，我再到濠江之畔，新發展新變化令人欣喜。我們將堅定不移貫徹「一國兩制」方針，保持香港、澳門長期繁榮穩定。兩岸同胞一家親，誰也無法割斷我們的血脈親情，誰也不能阻擋祖國統一的歷史大勢！

世界百年變局加速演進，需要以寬廣胸襟超越隔閡衝突，以博大情懷關照人類命運。中國願同各國一道，做友好合作的踐行者、文明互鑒的推動者、構建人類命運共同體的參與者，共同開創世界的美好未來。

夢雖遙，追則能達；願雖艱，持則可圓。中國式現代化的新征程上，每一個人都是主角，每一份付出都彌足珍貴，每一束光芒都熠熠生輝。

河山添錦繡，星光映萬家。讓我們滿懷希望，迎接新的一年。祝祖國時和歲豐、繁榮昌盛！祝大家所願皆所成，多喜樂、長安寧！