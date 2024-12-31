四川艦剛下水　中船高層溫剛杜剛雙雙神隱兩月引揣測

台灣《聯合報》報道，由中國船舶集團承建的全球首艘電磁彈射兩棲攻擊艦「四川艦」於12月27日風光下水，然而中國船舶集團前董事長、黨組書記溫剛則被曝「神隱」超過兩個月，而該集團董事、黨組副書記杜剛同樣已有兩月未公開露面。



根據公開資料，中國船舶集團是中國特大型國有骨幹企業，旗下涵蓋科研院所、企業單位和上市公司共106家，堪稱全球最大的造船集團，負責承建解放軍各類軍艦及航空母艦。根據中國船舶集團官網最新信息，徐鵬已接任中國船舶集團有限公司董事長、黨組書記。

中國船舶集團前董事長溫剛已經「神隱」逾兩個月。（政事兒）

內媒《財新網》引述知情人士透露，溫剛與杜剛均已兩個月未參與集團重要經營活動。公開資料顯示，溫剛現年58歲，曾歷任中國兵器工業集團公司副總經理、董事、中國融通資產管理集團有限公司董事長等職，2023年擔任中國船舶集團有限公司董事長、黨組書記，但上任不到兩年即發生變動。

溫剛最後一次以董事長身份公開露面是10月23日，當時他前往中國船舶集團旗下七二五所、七一三所及河柴重工進行調研。中國船舶集團至今尚未對外公布溫剛的人事調整。

中國海軍076型兩棲攻擊艦四川艦。（新華社）

另有報道指出，自解放軍掀起反腐風暴以來，多名軍工高層接連捲入相關案件，溫剛的前任雷凡培也長期未見公開行程。此外，內地網絡對溫剛去向的關注度日益升高，但搜索如「中船溫剛帶走」、「杜剛被審查」等關鍵詞，均無法取得具體內容。

新任董事長徐鵬長期服務於東方電氣集團系統，後於2023年2月轉任中國一重集團總經理，同年升任董事長，此次調任中國船舶集團，引發外界關注。