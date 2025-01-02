鄭永年：特朗普三線施壓　中國外交須更精細化應對

特朗普在2024年美國大選中重返白宮，這一結果為全球局勢注入更多不確定性，也給中美關係帶來新的變數。知名學者、香港中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院院長鄭永年今（2）日於內媒《觀察者網》發表文章，剖析特朗普的政策邏輯，並提出中國應採取冷靜、務實的策略來應對其可能引發的多重挑戰。



鄭永年指出，特朗普的政策核心仍然是「美國優先」，但他的外交與內政策略將不可避免地對全球秩序產生深遠影響。他認為，特朗普第一任期已充分展示了對全球貿易體系的破壞力與對地緣政治格局的顛覆性影響，如今再度掌權的特朗普不僅擁有更豐富的執政經驗，也更加堅定地執行其政策目標。鄭永年強調，對中國來說，不應對特朗普存有任何僥倖心理，而是要清楚認識他的政策邏輯和行動模式。

圖為8月26日，香港中文大學（深圳）公共政策學院院長鄭永年在紫荊論壇會後接受記者訪問。（鄭子峰攝）

在文章中，鄭永年分析了特朗普可能採取的「新官上任三把火」，即從科技經貿、意識形態和地緣政治三個層面同時對中國發起挑戰。他指出，科技經貿層面，特朗普可能將拜登政府的「小院高牆」戰略升級為「大院高牆」，採取更高的關稅和產業脫鉤政策；意識形態層面，儘管特朗普並非意識形態的狂熱信徒，但他可能利用意識形態作為談判手段，向中國施壓；地緣政治層面，特朗普可能通過加強對華軍事壓力，謀求在經貿領域的談判優勢。

鄭永年認為，中國應從外交、經貿和地緣政治等多方面做好準備，以應對特朗普可能帶來的壓力。他建議，中國在外交上需更精細化運作，利用特朗普注重交易的商業邏輯，在談判中找到利益平衡點；在經貿層面，應穩住與美國資本、農業州以及地方政府的關係，避免情緒化反應。他強調，中國需冷靜觀察特朗普的政策，避其鋒芒，不要輕易受到美國的情緒和政策擺動影響。

隨着中國正逐漸實現全面崛起，中美在經貿、科技、軍事等多個領域展開激烈博弈，兩國關係的走向備受全球矚目。圖為2019年6月29日，美國總統特朗普（左）與中國國家主席習近平在日本大阪舉行會晤。（Reuters）

針對地緣政治挑戰，鄭永年提到，中國需要進一步加強國防現代化，同時避免陷入國民經濟軍事化的陷阱。他指出，蘇聯的解體部分源於國防支出過高，導致經濟無法持續發展，中國需警惕美國對中國推行類似「拖垮戰略」的可能性。

鄭永年最後強調，作為世界第二大經濟體，中國應避免被美國牽著鼻子走，保持自身的戰略定力與韌性，繼續推動中國式現代化和民族復興大業。「只要中國的理性戰勝情緒，就能在國際環境的挑戰中保持穩定，實現長遠發展。」