金燦榮：百年變局進深水區　中國外交成全球穩定來源

中國人民大學教授金燦榮接受《觀察者網》訪問，回顧2024年的國際局勢，指出「世界百年未有之大變局正在加速演進」，並形容這一年是百年變局進入「深水區」的一年，戰爭、經濟疲軟與大國博弈成為主旋律。他認為，在不確定性增加的背景下，中國外交成為全球穩定的重要來源。



金燦榮指出，2024年的俄烏衝突雖然出現談判跡象，但形勢依然脆弱；而巴以衝突則產生更大的外溢影響，中東地區和平前景不容樂觀。「俄烏衝突可能在2025年以某種形式停火，但最大的可能是出現『歐洲版三八線』，長期停火但不停戰。」此外，全球經濟疲軟導致多國執政黨在選舉中失利，美國則因特朗普重返白宮加劇國際局勢的不確定性。

國際問題專家金燦榮。（資料圖片）

談及全球化與大國關係，金燦榮研判，特朗普上台後，可能會帶來更強的保護主義浪潮，全球化遭受挫折。他預測，歐美關係將更加複雜，歐洲內部可能出現保守化與民粹化的上升趨勢，但也可能尋求更大的戰略自主。

對於中國外交，金燦榮表示，2024年中國外交表現穩健，特別是在中美關係上「鬥而不破」，並促進伊朗與沙特和解、中非合作論壇等多邊平台發揮作用。他強調，中國的經濟實力仍在增長，「在不確定的世界中，中國外交是穩定性的重要來源。」

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展望2025年，金燦榮認為特朗普將推動對華競爭升級，可能採取關稅戰、產業鏈排除以及病毒溯源議題作為打壓手段。金燦榮強調，中國需要未雨綢繆，應對來自美國與其他國家在經濟與貿易上的反彈，同時在AI與太空領域競爭中提出規範化主張，推動國際合作。

但他也警告，特朗普可能在全球性問題上「退群」，例如退出世界衛生組織（WHO），這將對國際合作帶來挑戰。他建議，中國應協調金磚國家和海灣國家分擔責任，維持國際機制運作。