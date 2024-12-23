閻學通：北京聚焦經濟　4年內無統一台灣時間表

中國清華大學國際關係研究院名譽院長閻學通於12月20日在美國《外交事務》（Foreign Affairs）期刊撰文，分析北京與華盛頓未來4年的戰略布局。他認為，北京的主要注意力將集中在重振經濟，不會在這期間制定統一台灣的時間表；而特朗普上任後將專注在國內改革和經濟，不願冒大國戰爭風險介入台灣問題，因此中美兩強不太可能會因台灣開戰。



閻學通在文中指出，特朗普近期任命的右翼鷹派官員顯示出對中國採取更強硬政策的傾向，這可能加劇中美關係的不穩定。預期特朗普將加徵中國商品關稅，限制雙方投資與技術合作，並推動更大規模的經濟脫鉤。他分析，這或將引發新一輪貿易戰，對全球經濟帶來深遠影響。

清華大學國際關係學院院長閻學通。（視覺中國）

此外，特朗普政府的強硬政策可能包括增加對中國的軍事壓力，與過去類似於2022年時任眾議院議長佩洛西訪台引發的危機。然而，閻學通強調，即使中美緊張升級，雙方爆發軍事衝突的可能性仍然很低，特朗普更關注國內議題，並對干涉中國內政興趣不大。

閻學通表示，「台灣問題始終是中美摩擦的根源，但雙方因台灣問題開戰的可能性不大。」他認為，北京專注於經濟重振，特朗普則致力於國內改革，這使得兩國在經濟與技術競爭中的對抗性大於意識形態衝突。

特朗普長期威脅聲稱會增加中國關稅，取消中國最惠國待遇。圖為2019年6月29日，日本大阪，國家主席習近平會見時任美國總統特朗普。（Reuters）

最後，他分析，如果北京能在未來4年內推動更有效的國內改革，中國可能進一步縮小與美國的實力差距。他並補充，北京對特朗普可能的再次當選並不感到擔憂，相信能憑藉過往經驗應對特朗普的經濟保護主義政策。