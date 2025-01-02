回應美菲合作　中國艦載直升機首度亮相黃岩島　海警元旦隆重升旗

隨著南海局勢日趨緊張，中國與菲律賓圍繞黃岩島的主權爭端有加劇趨勢。央視報道，2025年元旦當天，中國海警川山艦駛入黃岩島海域，舉行隆重的升旗儀式，並首次在該海域進行艦載直升機海上搜救訓練。



根據央視旗下新媒體《玉淵譚天》發布的消息，「伴隨2025年第一縷海上日出，川山艦的海警執法員們在晨曦中迎著朝陽舉行升旗儀式」。報道形容，現場執法員「面向國旗肅立，莊嚴敬禮」，伴隨《義勇軍進行曲》的奏響，五星紅旗冉冉升起，象徵新年的開始。

元旦當天，中國海警川山艦駛入黃岩島海域舉行升旗儀式。（央視新聞畫面截圖）

川山艦執法員黃宗柳表示，新的一年裡，我將不斷提高自己的專業能力，履行好本職崗位。我會堅守在祖國的海疆，不斷為海警事業貢獻自己的力量。

報道還指出，中國海警近日在黃岩島海域首次起飛艦載直升機，進行海上搜救訓練。中國國際戰略學者楊霄解讀稱，這一舉動雖看似微小，實際上是針對美國和菲律賓長期以來在南海的戰略部署。他提到，菲律賓日前一架C208型機「非法侵入」黃岩島領空，中國海警依法警告驅離。

南部戰區在黃岩島領海領空組織戰備警巡。

楊霄指出，菲律賓近年加強空中力量部署，尤其是無人機技術，並稱這是美國「手把手」教學的結果。美軍不僅向菲方提供設備，還派專人協助其執行相關任務。他認為，這些行動顯示出美菲在南海議題上的合作愈加緊密。

此外，解放軍南部戰區亦於去年12月29日宣布，當天已組織海空兵力在黃岩島領海及周邊區域進行戰備警巡。軍事專家張軍社在接受內媒《環球時報》訪問時表示，此舉是為了防止其他國家艦機非法進入黃岩島周邊區域，展現中國對主權的堅定維護。