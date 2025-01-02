茅台原董事長丁雄軍被查　涉嚴重違紀違法　曾稱「防腐才能走遠」

貴州省市場監督管理局黨組書記、貴州省市場監督管理局（貴州省知識產權局）局長丁雄軍涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受貴州省紀委監委紀律審查和監察調查。

值得一提的是，丁雄軍曾任茅台董事長，而在他之前，高衛東、袁仁國等多名茅台原董事長均被查。



丁雄軍曾任茅台董事長。（新京報）

丁雄軍。（網上圖片）

公開資料顯示，丁雄軍生於1974年8月，1991年進入武漢大學學習，畢業後留校任教，後在武漢大學先後獲碩士、博士學位。

2001年，丁雄軍調任貴州省貴陽市小河區科技局副局長，後任小河區經貿局局長、貴陽經濟技術開發區管委會主任助理等職，2004年任小河區副區長。

2006年，丁雄軍任貴陽市清鎮市委常委、副市長，2007年任貴陽市兩湖一庫管理局局長，2009年任貴陽市政府秘書長，2012年任貴陽國家高新技術產業開發區黨委書記、白雲區委書記。

貴州茅台酒被視為國酒，深受酒迷和收藏家愛戴，一直有價有市。（資料圖片）

茅台酒。（周令知攝）

2013年，丁雄軍任貴州省政府副秘書長，2016年調任畢節市委常委、常務副市長，2018年11月任貴州省能源局局長，2021年，他任中國貴州茅台酒廠(集團)有限責任公司黨委書記、董事長、貴州茅台酒股份有限公司董事長，2024年4月任貴州省市場監督管理局黨組書記、貴州省市場監督管理局(貴州省知識產權局)局長。

2021年10月19日，茅台集團召開2021年工程建設領域警示教育大會。時任茅台集團黨委書記、董事長丁雄軍出席會議並強調，茅台的廣大黨員領導幹部要從身邊人、身邊案中汲取教訓，以高度清醒的政治頭腦、自律自省的強烈自覺、克己奉公的實際行動，為茅台高質量發展營造風清氣正的良好環境。

他還曾強調，防腐才能走遠，開展警示教育，就是要從「防」字着手，響鼓重槌、警鐘長鳴，教育廣大黨員領導幹部知敬畏、存戒懼、守底線。