淘寶「雙11」購物節啟動　飛天茅台再「跳水」單價跌近2000元

內地雙十一購物節已拉開帷幕，各類產品打響價格戰。其中中國白酒「飛天茅台」在電商平台的價格更是跌近2000元人民幣（下同），甚至低於「6·18」活動價格。



目前在淘寶「百億補貼」「天貓自營店」等優惠選項中，飛天茅台的價格已跌至2020元左右，相對國慶假期期間的價格出現較大幅度下跌。在今日酒價等報價平台上，散裝飛天茅台的價格接連下跌，最新報價為2200元。

目前一瓶茅台在淘寶百億補貼和自營旗店的價格約為2020元。

據證券時報報道，業內人士稱飛天茅台價格下跌，與電商平台的大促活動有關，今年「618」活動期間，飛天茅台的價格也出現一輪「跳水」。此外，當前白酒行業市場競爭日益激烈，產品動銷受阻、價格倒掛及渠道庫存高等問題突顯，亦對飛天茅台的價格有所影響。

不過，隨著飛天茅台價格跌至關鍵點位，貴州茅台公司或採取措施穩價。今年6月，飛天茅台的價格出現一波快速下降，散瓶價格曾跌至2000元附近。

為提振終端市場價格表現，貴州茅台當時曾採取諸多措施。譬如於6月發布兩條政策，即取消大箱12瓶飛天茅台整箱投放，原件拆箱政策或將取消；同時暫停15年陳年茅台、精品茅台發貨。隨後，飛天茅台原箱和散瓶批發價出現短暫回升。