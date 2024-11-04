大群陌生男女闖新屋狂歡十幾日！茅台遭喝光滿地避孕套 屋主崩潰
撰文：中天新聞網
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河南洛陽一名女屋主向媒體投訴，日前巡視閒置新屋，一開門當場驚呆，滿地都是垃圾煙頭、保險套不說，就連珍藏的茅台酒都被偷喝光，由於孩子曾帶朋友去過，懷疑對方暗中記下大門密碼，再帶人去「開派對」。
事主交代事件經過：（按圖了解）
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綜合《小莉幫忙》、《大皖新聞》等內地媒體報道，屋主丁女士日前來到新家，簡直讓她不敢相信自己的眼睛，屋裏一片狼藉，保險套丟滿地、熱水壺生蛆、滿地煙頭，甚至喝光茅台，「簡直被他們當成免費的賓館，看見家就膈應」。
據悉，丁女士購入該處房屋後，一直都沒來住，此前4月，兒子曾和朋友在新房住了一晚，後續兒子上學，推測可能被朋友記住家門密碼，在丁女士不知情的情況下，帶着多名男女住在新家十幾日，「他帶着男的女的不知多少，吃喝拉撒就在我家住着，屋子裏避孕套盒、煙頭扔一地」。
丁女士為證實自己想法，她還去了物業管理處調閱監視器畫面，確認就是兒子當時帶的朋友來「糟蹋房子」，一次帶了五六個人在房子裏住。其中一人還在短片平台發佈相關影片。內媒記者循線找到影片發佈者，本想了解情況，卻被對方先一步封鎖了。
最終，丁女士決定報警處理，警方經調查了解，實施盜竊可能有3到4人，目前已拘捕一人，後續會繼續跟進。
有律師表示，未經允許，擅自進入求助人房屋，造成求助人財產損失，相關行為人行為已經構成違法，在司法機關確認犯罪嫌疑人的犯罪行為和後果後，求助人可依法要求其承擔民事賠償責任。
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