中國首創星地激光通信系統　傳輸速率領先馬斯克星鏈

中國在激光數傳技術上實現重大突破，成功完成全球首個星地激光100Gbps超高速高分辨遙感影像傳輸試驗。這一技術突破不僅在全球領先，還使中國在星地激光通信領域超越美國企業家馬斯克的星鏈（Starlink）系統。



星地激光通信示意圖。（微信公眾號@吉林一號）

有媒體報道，根據長光衛星技術股份有限公司（簡稱「長光衛星」）發布的信息，此次試驗標誌著中國在星地和星間融合的超高速光網傳輸技術上邁出重要一步。長光衛星激光通信地面站技術負責人王行行表示，這項技術可將傳輸速率提升至100Gbps，「相當於一秒鐘內傳輸10部完整電影」，他自信地指出，馬斯克的星鏈雖已展示其星間激光通信系統，但尚未部署星地激光通信，而我們已搶先大規模部署。

星地100Gbps激光通信數傳影像，「吉林一號」平台02A02星拍攝卡達杜哈。（微信公眾號@吉林一號）

試驗由長光衛星與北京郵電大學等單位合作完成，成功攻克了多項技術難題，包括大氣信道補償、高精度時頻同步、多普勒頻移校正等，實現星地超遠距離、高靈敏度的激光通信。團隊還創新設計了一種可移動的車載激光通信地面站，大幅提升技術應用靈活性。

星間、星地激光通信網路示意圖。（微信公眾號@吉林一號）

據悉，此次試驗的激光通信裝置已搭載在「吉林一號」衛星星座中。該星座目前共有117顆衛星在軌運行，計畫至2027年擴展至300顆衛星，形成全球最大規模的亞米級商業遙感衛星星座。新技術的應用將顯著提升數據回傳效率，服務於國防安全、災害監測、智能城市等領域，並為6G發展提供技術支撐。

「吉林一號」甚高解析度光學遙感衛星拍攝北京故宮。（微信公眾號@吉林一號）

報道指出，此次突破讓中國在激光通信技術上超越美國。雖然美國洛克希德馬丁（Lockheed Martin）與威瑞森（Verizon）合作開發類似技術，但僅能在100公尺距離內實現30毫秒延遲的資料傳輸，遠低於中國系統的性能。

王行行表示，這一系列技術突破將進一步促進衛星互聯網建設，打破星地用戶與數據傳輸瓶頸，為5G NTN（非地面網絡）到6G技術發展奠定基礎。