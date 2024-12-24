剛賣便後悔　重慶女竟賴車內吃喝拉睡90小時　網民戲稱「尿泡車」

近日，重慶一名從事二手車交易11年的夏先生，遇到了一起前所未有的尷尬事件：一位車主因後悔賣車，竟在車內住了90個小時，期間吃喝拉撒完全在車裏解決，令夏先生哭笑不得。最終在警方的協調下，雙方解除賣車約定。



12月16日，易女士和其丈夫林先生來到夏先生的二手車行，協商以40500元（人民幣．下同）的價格出售一輛長安越野車。然而，林先生在交易前已將車輛抵押給第三方公司，這使得最終的支付方式變得複雜。經過協商，夏先生先向易女士支付25500元，並向第三方公司支付15000元，交易得以完成。

雙方簽訂的二手車買賣合約。（封面新聞）

然而，事情在12月19日發生了變化。易女士發現醫保卡在車內，要求進一步確認，後來更帶著警察來到車行要求退車，並在未獲得滿意回應後，直接住進車內，拒絕離開。夏先生聽了員工的報告，才知道易女士反悔，想把已賣出的車要回去。然而，易女士只願意退25500元，認為第三方公司的15000元丈夫找押車公司借的，與她無關。之後，夏先生試圖協商，卻遭到易女士的強硬拒絕，甚至還砸壞了車輛的擋風玻璃。

就這樣，從12月19日晚上到23日中午，前後差不多90個小時，易女士一直待在車上。「她吃喝拉撒都在車上，我還給她點了外賣，準備了熱水和被子，可是她一直拒絕溝通」，夏先生無奈道。

夏先生嘗試與易女士溝通無果。（封面新聞）

在這段期間，夏先生將這一事件拍成短片並上傳至網絡，吸引了大量網友的圍觀。網友們對此事件的評價不一，有人稱易女士為「賣車女超人」，而這輛車則被戲稱為「尿泡車」。大多數網友支持夏先生，認為他的遭遇不應該被如此對待。

該長安越野車慘成「尿泡車」。（封面新聞）

易女士則表示，其丈夫根本不應該向夏先生支付1350元的車險，她住在車內的原因，正正是因為夏先生「吃了車險回扣」。她認為在賣車時雙方未就車險達成協議，並對此表示不滿。同時，她還抱怨丈夫，「有錢交車險，卻沒有錢給孩子治病」。夏先生則認為，車險問題應由夫妻之間解決，與他無關，並認為易女士的行為反映了她與丈夫之間的家庭矛盾。

車險和車輛費用的交易紀錄。（封面新聞）

12月22日，夏先生選擇向警方求助，最終在警方的協調下，雙方達成和解。12月23日，夏先生決定將車退還給易女士，並收回30000元的款項。林先生則承諾以借條方式在三個月內還清9000元，剩餘的1500元，有1350元作為車險費用，還有150元就不要了。至於被砸壞的擋風玻璃，則由易女士自行維修。

林先生以借條方式承諾在三個月內還清9000元。（封面新聞）

對於此次糾紛，北京澤亨律師事務所的張江濤律師表示，根據《民法典》，易女士與夏先生的買賣合同屬於合法有效。易女士的單方面退約不應得到法律支持，且應承擔相應的違約責任。這起事件最終以雙方的妥協解決，為這場戲劇性的糾紛畫上句號。