鄰居養雞鴨每晚準時叫鬧上演｢家禽合唱團｣　上海女崩潰：精神摧毀

近日，家住上海的潘女士面臨著一個令人無法忍受的困擾—她的鄰居在院子養了幾十隻雞鴨，造成每晚的「夜半歌聲」讓她精神崩潰。潘女士表示，這些雞鴨在凌晨2點多準時開始叫鬧，仿佛是「整點報時」，使她倍感疲憊。



據《新聞坊》報道，潘女士家住奉賢區洪丹路25弄。面對鏡頭，潘女士開始大吐苦水：「醒過來我以為是四點鐘，結果我打開手機一看，才凌晨兩點多一點！叫得我實在受不了，兩點、三點、四點一直在叫，我每天晚上精神被摧毀，身體實在吃不消了！」

鄰居院子養了多隻雞鴨。（新聞坊）

面對鏡頭，潘女士大吐苦水。（新聞坊）

更糟的是，天亮後，公雞暫時安靜，潘女士眼睛剛閉上，卻被「家禽合唱團」的鴨子們接替，繼續發出嘎嘎叫聲，可謂「你方唱罷我登場」。潘女士無奈地表示：「天天這樣我實在受不了了，我年紀大，60多歲的人了……要修身養性，隔壁鄰居很自私，我要崩潰了！」

天亮後，公雞暫時安靜。（新聞坊）

卻被「家禽合唱團」的鴨子們接替，繼續發出嘎嘎叫聲。（新聞坊）

據媒體在現場觀察到，潘女士的鄰居在院子內養了至少20隻雞鴨，氣味難聞，噪音不斷，令人十分困擾。據了解，這些雞鴨被吃掉後還會補充新成員，以保持數量不變。

居委會的幹部也對此表示無奈，指出這戶人家不配合調解，多次上門要麼遭到拒絕，要麼對方根本不聽。記者在採訪過程中也未能聯繫上該戶居民。

面對住戶拒不配合，居委幹部也十分無奈。（新聞坊）

奉城鎮城管部門表示，該區域屬於非農村地區，根據相關規定是不允許飼養活禽的，並已經立案查處此事。奉城鎮綜合行政執法隊副中隊長高春磊指出，將聯合居委會和物業進行勸導，若對方不願整改，會依據法律規定予以沒收，並執法到位。