中東資金瘋湧中國　去年主權基金投資激增21%

追踪全球近750家主權投資者的數據顯示，中國在2024年的資本流入量同比激增21%，成為主權投資者的重要目的地。有分析人士指出，中東國家對中國投資機會的看好、雙邊關係的升溫，以及投資者多元化目標的提升是這一增長的主因。



《觀察者網》報道指出，海灣國家作為全球主權財富基金的發源地，其市場地位舉足輕重，投資動向受到關注。近年來，中東資本加速布局中國市場，成為投資重點之一。

根據全球主權財富基金（Global SWF）數據，2024年，中國吸引了來自各國央行、主權財富基金和公共養老基金管理的基金投資總額達103億美元，高於2023年的85億美元。全球主權財富基金創始人兼董事總經理迭戈·洛佩茲（Diego López）表示，中國在主權投資者中越來越重要，因為這些投資者需要將投資組合多樣化，遠離發達市場；相信這一趨勢將在股權資本市場和私人投資領域持續下去。

全球主權財富基金創始人兼董事總經理迭戈．洛佩茲（美媒畫面截圖）

報道指出，2024年主權財富基金對中國的投資中，62%來自海灣國家，包括沙特公共投資基金（PIF）、阿布扎比穆巴達拉投資局（ADIA）和卡塔爾投資局（QIA）。此外，新加坡的投資佔比達24%，主要由淡馬錫（Temasek）和新加坡政府投資公司（GIC）主導。

這些主權投資者的布局領域主要包括中國的房地產、金融服務及技術行業。例如，去年3月，阿布扎比投資局與穆巴達拉投資局加入由太盟投資集團（PAG）牽頭的財團，向萬達旗下的珠海萬達注資600億元人民幣。同時，卡塔爾投資局也收購了中國華夏基金10%的股份，交易價值至少達4.9億美元。聯想則在去年5月向沙特公共投資基金子公司Alat發行20億美元零息可轉換債券，促進其在中東與非洲的影響力。

2024年12月，滙豐集團在阿布扎比金融周期間舉辦「中國-阿聯酋投資峰會」。（滙豐網站）

《經濟日報》曾於去年10月報道，海灣國家的前十大主權財富基金總資產超過4.48萬億美元，佔全球主權財富基金總量的三分之一。近年來，海灣主權基金將目光更多投向東方，尤其是人工智能、互聯網、新能源、高端製造等領域，顯示出對中國市場的高度信心。

另根據全球主權財富基金1月1日發布的報告，主權財富基金逐漸轉向亞洲以尋求增長潛力和多元化發展。報告提到「隨著印度成為2024年增長最快的經濟體，加上中國、印度尼西亞及菲律賓的強勁增長，亞太地區將吸引持續的投資」。

美國媒體《彭博社》在去年9月曾報道，中東公司2024年在大中華地區的交易額已達90億美元，並預測未來幾季中東與中國的投資交易步伐將進一步加快。