80%清華畢業生出國深造不歸？　校方公布就業數據闢謠

有傳言稱，80%的清華大學畢業生出國深造後不歸，對此清華大學發布2024屆畢業生就業數據闢謠，當中顯示所在地為中國的畢業生約佔91.7%，此外，愈來愈多早年出國（境）深造的畢業生已學成歸國。



清華大學日新書院漢語言文學專業2年級學生彭弋航，因高顏值引發媒體關注。（微博）

據《中國青年報》報道，近日，2024屆清華畢業生就業數據新鮮出爐，本屆畢業生出國（境）深造比例為9.6%，而近十年平均比例為10.5%。據清華校友總會「清華人」小程序顯示，在所有填寫了所在地的認證校友中，當前所在地在中國的約佔91.7%。

此外，愈來愈多早年出國（境）深造的畢業生已學成歸國。其中以2002-2011級清華畢業生為例，填寫了所在地的認證校友中92.4%在中國，在出國（境）深造的認證校友中六成以上已回國。

至於清華大學畢業生的就業去向，數據顯示，本屆簽約人數名列前茅的公司包括，華為、中芯國際、國家電網公司、中國航天科技集團、中國兵器工業集團、中國核工業集團、比亞迪、騰訊、阿里巴巴。

圖為澳洲悉尼的中國留學生。（示意圖片/路透社）

2024屆清華畢業生就業數據顯示，2024屆清華畢業生在國內重要領域重點單位就業率超過85%，赴製造業、能源業就業人數按年增長11%，連續五年持續增長。博士畢業生學術就業佔比47.8%，連續五年超過45%。

清華畢業生國內重要領域重點單位就業率已連續十多年在80%以上。歷屆就業人數最多的行業是信息傳輸、軟件和信息技術服務業、教育、科學研究和技術服務業。