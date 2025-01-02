去年隨陸生團訪台爆紅　「仙氣女神」彭弋航獲選清華年度人物

清華大學學生彭弋航早前隨馬英九基金會陸生團訪問台灣，獲讚為「仙氣女神」，大受媒體及網民關注。據了解，彭弋航近日獲選為清華年度人物。



2024年12月31日，微信公眾號「清華大學學生會」公布2024年清華大學學生年度人物，清華大學日新書院2023級本科生彭弋航位列其中。人物介紹指出，2024年11月，彭弋航到訪台灣，參加馬英九基金會組織的9天8夜交流訪問活動，並始終牢記自己的使命，即通過文化交流促進兩岸關係和平發展。

彭弋航位列2024年清華大學學生年度人物。（清華大學學生會）

介紹又指，在是次活動中，彭弋航展現出的風采和素養引起了中外媒體的廣泛關注與報導，包含官媒中新社、新華社等都對其進行深度報道，全網產生3800多篇報道訊息，超過百萬的閱讀量，觸及近億次。赴台交流活動後，彭弋航表示，她期待馬蘭花能夠在海峽兩岸的土地上一同綻放，讓中華文化成為連接兩岸青年心靈的堅固情感紐帶。

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據早前報道，彭弋航為清華大學日新書院漢語言文學專業2年級學生，她在台灣期間曾向媒體表示來台感覺非常好，一下飛機就體驗到台灣同胞的熱情、好客、友好，並透露在中山女高有非常可愛的小妹妹們追著他們跑。針對外界的關注，她表示，自己就是一個普通的大學生，清華也有非常多美女帥哥，也歡迎台灣的同學、同胞們來清華大學、大陸實地考察一下。