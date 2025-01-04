兩男P圖逾200名企業高管不雅照　敲詐未騙到一分錢終雙雙獲刑

兩名男子為了謀取不義之財，竟利用PS技術將知名企業高管的臉部圖像「移植」到不雅圖片上，然後對全國範圍內的212名企業高管實施敲詐勒索。近日，山東鄒平檢察院對這宗案件提起公訴。



兩名男子PS企業高管不雅照。（齊魯晚報）

2023年5月，湖南男子朱某因家庭經濟困難，便產生了通過PS企業高管的裸照進行敲詐的想法。隨後，他找到之前結識的馮某，希望共同分擔啟動資金。有許多外債的馮某與朱某一拍即合。

朱某負責在網上搜索各大企業高管的信息，包括企業的名稱、地址、高管的職務和姓名，並將這些信息整理存放在一個文檔中。

隨後，他把高管的照片保存下來並對應改成相應的姓名。朱某將信息存入U盤後，由馮某接手，將被害人的頭像P到裸照上。朱某再用家裏的二手打印機將經過處理的裸照打印出來。

馮某還提供了1000元（人民幣，下同）作為啟動資金，朱某用這筆錢購買了300個信封，用來裝裸照和威脅信。分裝好後，二人前往南寧市，分頭尋找郵筒投遞信封。然而，他們並沒有等到預期的大筆金額。

2023年5月28日，鄒平的張先生收到一封來自南寧市的信封，當中是一張裸照和一張A4紙打印的威脅信。照片上的男子臉部與張先生驚人地相似。信中要求他在三天內將28.8萬元匯入指定賬戶，否則影片將被發布到網絡，照片也將張貼到他家和公司附近。

兩名男子終獲刑。（齊魯晚報）

威脅信。（齊魯晚報）

儘管張先生知道自己從未拍攝過此類照片和影片，但出於對公司聲譽和家庭和睦的擔憂，他選擇了報警。

同年5月31日，鄒平市公安機關對此案進行立案偵查，並於6月7日在廣東東莞和湖南雙峰分別拘捕朱某和馮某，同時扣押了一份長達16頁的人員名單及筆記本、電腦等物品。名單上詳細記錄了全國各地知名企業高管的姓名、職務和企業地址等信息。

面對審訊，朱某和馮某供認不諱。他們表示，名單上的數字如28.8萬、24.8萬、23.8萬等是每封信中敲詐的具體金額，這些金額是隨機填寫的。朱某承認當時知道這是違法犯罪的事情，但認為跑遠一點被查到的可能性較低，於是選擇在南寧投遞信件。直至案發，他們並未收到任何轉賬。

在訊問過程中，朱某向檢察官提出疑惑，「我一分錢也沒收到，還構成敲詐勒索罪嗎？」檢察官解釋，朱某和馮某以非法佔有為目的，採取威脅手段，敲詐多名企業高管錢財，數額特別巨大，構成刑法規定的敲詐勒索罪。雖然未勒索到任何錢財，但已着手實行犯罪，屬於犯罪未遂，可以比照敲詐勒索既遂犯減輕處罰。

馮某辯稱自己只是幫忙P圖，應該認定為從犯。但檢察官認為，馮某積極參與實施了敲詐勒索行為，所起的作用與朱某相當，不宜區分主從犯。最終，鄒平市人民檢察院以敲詐勒索罪對朱某和馮某提起公訴。法院審理後採納了檢察機關提出的量刑建議，判處朱某和馮某有期徒刑3年1個月，並各處罰金2萬元。