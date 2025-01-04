全球最快！國產CR450動車何時營運？　會否率先運行廣深線？

中國是目前全世界唯一實現時速350公里高鐵商業運營的國家，2024年12月29日，國產CR450動車組樣車在北京正式亮相，其測試時速達450公里，運行時速達400公里，再次刷新紀錄，將成為全球最快高鐵列車組，並在運行能耗、車內噪聲、制動距離等主要指標上領先國際。那麼，CR450還需多久才能正式開啟商業營運？最可能率先運行在哪條線路？



CR450關鍵系統實驗室。（央視新聞）

CR450關鍵系統實驗室。（央視新聞）

CR450，C代表China，R代表Railway，是中國鐵路的意思。中國鐵道科學研究院機車車輛研究所所長張波介紹，CR450樣車發布後，後面還有一系列試驗驗證工作。國鐵集團將安排在環形線和未開通的高鐵線路上，分別進行時速200公里以下及200公里以上的相關試驗，包括型式試驗、科學試驗等。完成性能驗證後，還會進行60萬公里考核。「因為我們前期在CR450研發過程中做了大量基礎工作，預計兩年內可完成所有試驗。」

至於CR450最可能率先運行在哪條線路上，張波表示，具體在哪條線路使用，還需研究車輛與線路，包括一些橋樑隧道、基礎設施、通訊訊號的匹配性。作為科技工作者，還是希望CR450能盡早在京滬等繁忙幹線上應用，以發揮其效益。

據了解，CR450的研製過程歷時7年時間，中間有幾十間科研單位和高校共同參與，經過一系列論證及探索試驗，才確定技術方案，然後開展樣車研製。

CR450正式亮相。（央視新聞）

CR450高速動車。（網上圖片）

CR450把時速提高了50公里，張波說，「雖然50公里看起來不多，但是要克服的困難還挺多，從更高速安全運行、減阻降耗和減震降噪、智能化、輕量化方面都進行了大量的工作。這一系列的工作都是希望使車體變得更加平順，空氣動力學性能更好，這樣阻力能有比較大的降低。目前CR450採取了一些技術手段，它的降阻能夠達到22%。」

那麼，為何中國高鐵還在不斷地追求更快？張波表示，高鐵的速度不僅是技術問題，更是經濟問題。速度是最能夠代表高鐵水平的指標，在高鐵發展史上，大家對速度這一指標都非常重視，至於速度極限能到什麽程度，取決於理論的支撐還有技術的突破，「就像CR450運營時速提到400公里，它是通過一系列的技術突破，新材料、新結構、新器件的使用才能達到這個水平。」

張波強調，「但無論如何提速，安全是鐵路的生命線，作為一個大眾的交通工具，安全是我們一切工作的前提。」

對於未來高鐵的發展，張波認為智能化是重要的方向，駕駛、服務等方方面面都在進行智能化的探索，為旅客提供更加舒適的乘車環境。同時，在速度方面還是要不斷地通過理論的創新和技術突破，去摸索更高的速度；在節能方面，也要通過採用新器件，提升能效的水平。