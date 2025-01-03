女子被家暴須終身掛糞袋沒拿到贍養費　直播帶貨4小時賣破千萬元

1月3日上午9時許，2年被家暴16次當事人小謝帳號開啟首場直播帶貨。直播間主要由帶貨主播講品，小謝坐在一旁較少講話。根據第三方平台數據顯示，截至下午1點半左右，直播4個多小時，銷售量超1,000萬元。



1月3日，小謝在直播中回應帶貨質疑，她表示，知道（直播帶貨後）罵她的人肯定很多，「帶貨並非本意，但是撫養費判的是2000元一個月，到現在為止，我一分錢都沒有拿到，每個月還有醫療支出。工作，後續醫療費是未知的，還要照顧孩子，如果讓大家失望了，我真的很抱歉。」



據了解，在直播期間小謝解釋稱，自己還不會直播帶貨，也沒有太大體力直播，目前主要是學習如何直播帶貨。她也表示，「如果大家要罵的話，可以罵我，不要罵主播。」，小謝也說，自己的主要目的是活得久一點，可以有足夠能力保護自己和家人。

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小謝說道，自己被家暴16次，造成左腎功能完全喪失，鑑定為4個重傷二級、5個輕傷二級和1個輕微傷。其三根肋骨骨折，十二指腸被污染，小腸梗阻，內臟不同程度損傷，腹部到胸部留下一道30厘米的傷口，佔身體的五分之一，且需要終身掛糞袋生活。

許多內地網民對小謝選擇直播帶貨表示支持，更希望她有經濟基礎可以照顧孩子和好好的活下去。

網民點睇：

有錢了多僱點厲害的保全吧，給自己，也給家人。

支持，想要打敗壞人，必須活著，然後要有經濟基礎。

誰質疑，反正我支持所有傷殘人士帶貨，只要能活下去，提高他們生活質量，我都支持。

只要帶貨品質沒問題，準時繳稅，買誰不買，何必斷人生路。



據此前報道，12月27日，小謝與丈夫賀某某離婚糾紛案一審開庭。前夫賀某陽因故意傷害罪被判有期徒刑9年10個月，因虐待罪被判有期徒刑1年6個月，合併執行有期徒刑11年。

許多網民擔憂小謝的處境，憂心「11年後賀某出獄，小謝怎麼辦？」，據此前報道， 小謝在判決出來前曾表示，「他（前夫賀某）如果再出來，我就又死了啊，我想知道到時候誰能幫我？他如果再出來，他不會讓我活的。」

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