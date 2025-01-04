四川艦有望2026年服役？　軍事專家：殲-35有望搭配福建艦

2025年新年伊始，全軍官兵掀起新年度練兵備戰熱潮。2025年1月4日，央視節目中，談到了海軍練兵備戰的話題。軍事專家邵永靈介紹，兩棲攻擊艦四川艦接下來要做的是舾裝和調試，需要一年多的時間，此後就是海試。「如果一切都特別順利，快的話，在2026年底，四川艦是有望服役的。」



中國海軍076型兩棲攻擊艦四川艦。（新華社）

央視節目中訪問軍事專家邵永靈。（影片截圖）

針對四川艦什麼時候可以投入練兵備戰，軍事專家邵永靈稱，現在看來可能還是需要一段時間的。

邵永靈說道，「首先它出塢了，就意味著整個的船體的整體結構的建造，包括動力系統都有了。接下來要做的事情就是舾裝和調試。可能需要一年多的時間。這些都做完了以後就是海試。如果一切都特別順利，快的話，可能在2026年的年底，四川艦是有望服役的。如果稍微慢一點，2027年的年中我估計也沒問題了。他只要服役了就意味著可以參加海軍的一些活動了。」

央視節目中訪問軍事專家邵永靈。（影片截圖）

邵永靈補充，戰艦服役和形成初始作戰能力，還有完全作戰能力，是需要時間的，「所以其實海軍的戰艦從建造到最後能夠獨當一面，能夠上戰場，它確實還需要一個比較長的週期。」

福建艦今年或將進入艦機融合階段

另外，軍事專家邵永靈指出，理論上福建艦應該是進入艦機融合的階段了，「因為之前已經進行了五次海試，2025年的重點肯定是艦機的融合。所以今年我相信大家一定會看到咱們的艦載機從福建艦上面起飛降落，這個是今年必須有的。」

邵永靈又指，我們經常有一句話叫好馬配好鞍。殲-35是隱身戰機，作戰能力是非常強大的，「所以我覺得最理想的狀態應該是搭載在咱們最新的航母上。比如說福建艦。因為福建艦還使用了電磁彈射，這樣可以讓殲-35的作戰能力發揮到極致。」