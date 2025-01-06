央視反腐大片揭「蠅貪」內幕：官員個人收款碼擺窗口吞近千萬

被稱為中國反腐年度大片的央視專題片《反腐為了人民》於1月5日播出第一集《懲治蠅貪蟻腐》，披露吉林長春校園餐回扣案與湖南永州小官巨貪等案件。其中，湖南永州市東安縣住房保障服務中心房屋維修資金服務辦公室原主任周小健現身說法，其因投資失敗挪用房屋專項維修資金近993萬元（人民幣，下同），甚至在值班時直接將個人收款二維碼印出放在繳費窗口，最終被判處有期徒刑11年6個月，並處罰金100萬元。



根據專題片介紹，2015年周小健透過借貸籌集700多萬元，私下貸款給當地一家房地產公司，但因資金鏈斷裂導致投資失敗，進而背上巨額債務。為填補資金缺口，他動起挪用房屋專項維修資金的念頭。由於住房保障服務中心的服務窗口由他直接管理，購房民眾繳納房屋維修資金後需要開具專用收據，他利用民眾不了解程序的漏洞，以手寫白條、訂製假票據等方式截留資金，最終侵吞993萬元。

另一宗案件涉及吉林省長春市第七小學的校園餐回扣案，專題片介紹，2010年8月起，吉林省高爾夫餐飲管理公司通過利益輸送手段，與第七小學後勤主任戚世國等人合作，捆綁形成長達9年的利益鏈。在此期間，該公司從學生餐費中剋扣70多萬元，其中戚世國個人收受23萬餘元。專題片指出，自整治校園餐管理問題以來，中國各級紀檢監察機關已查處貪佔學生餐費、收受回扣等問題共3.8萬個，並對2.3萬人進行處分。