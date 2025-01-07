習近平強調保持高壓反腐：任何鬆懈手軟都將犯顛覆性錯誤
撰文：朱加樟
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央視報道，中共中央總書記、國家主席習近平6日在中共二十屆中紀委第四次全體會議上發表重要講話。他強調，要始終保持反腐敗永遠在路上的堅韌執著，保持戰略定力和高壓態勢，一步不停歇、半步不退讓，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，堅決打好這場攻堅戰、持久戰、總體戰。
習近平強調，腐敗是我們黨面臨的最大威脅，反腐敗是最徹底的自我革命。進入新時代，面對黨內黨風廉政建設和反腐敗鬥爭的突出問題，我們堅持有腐必反、有貪必肅，不斷純潔幹部隊伍，維護了黨的形象，鞏固了紅色江山，贏得了確保黨不變質、不變色、不變味的歷史主動，贏得了黨團結帶領全體人民為強國建設、民族復興偉業共同奮鬥的歷史主動。
習近平指出，當前反腐敗鬥爭形勢仍然嚴峻複雜。腐敗存量尚未清除，增量還在持續發生，剷除腐敗滋生土壤和條件任務仍然艱巨繁重。認識反腐敗鬥爭，一定要有歷史眼光、戰略高度，著眼於實現黨的使命任務。反腐敗鬥爭必須堅定不移，任何猶豫動搖、鬆懈手軟或半途而廢，都將犯顛覆性錯誤。要堅決澄清各種錯誤認識，廓清思想迷霧，進一步堅定反腐敗鬥爭的決心和信心。
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