軍工系出身　工信部長金壯龍缺席中紀委大會引揣測

內地官場「軍工系」反腐風暴持續發酵。中共中央紀律檢查委員會1月6日在北京召開第四次全體會議，有媒體觀察到，從央視新聞聯播畫面顯示，工信部部長金壯龍及多名軍方上將並未現身，引發外界揣測。



國家主席、中共總書記習近平在會上發表講話指出，腐敗是中共面臨的最大威脅，強調「當前反腐敗鬥爭形勢仍然嚴峻複雜」，並警告「有任何猶豫動搖、鬆懈手軟或半途而廢，都將犯顛覆性錯誤」。習近平的這番講話被視為對去年中紀委的工作定調。

中共總書記習近平上台後，大力反貪腐。圖為去年1月8日，習近平出席中紀委第三次全體會議並發表講話。（影片截圖）

新華社報道，參加此次大會的包括「中央和國家機關各部門、各人民團體、軍隊有關單位主要負責同志」。但央視新聞畫面顯示，工信部部長金壯龍未出席。他原應坐在國家民委主任潘岳與科技部長陰和俊之間，但座位空缺。

根據公開資料，金壯龍出身航天系統，歷任上海航天局局長、中國航天科技集團副總經理、中國商用飛機公司總經理及董事長等職位，並曾任中央軍民融合發展委員會辦公室常務副主任。然而，金壯龍近期已多次缺席重要場合，例如1月2日未陪同總理李強在山東濟南調研。

工業和信息化部部長金壯龍。（01直播截圖）

此外，綜合媒體報道，多名曾任上海航天局局長的高層近期陷入反腐漩渦。例如，原上海市委常委、浦東新區區委書記朱芝松曾任上海航天局局長，近期也傳出問題。另有兩名前局長袁潔（原中國航天科工集團董事長）與代守侖（原黑龍江牡丹江市委書記）相繼落馬。

隨著官方針對解放軍反腐力度加大，軍工系統接連震盪。此前，4名高層軍官，包括陸軍司令員李橋銘、原陸軍政委秦樹桐、海軍政委袁華智及武警司令員王春寧，均缺席上月的晉銜儀式，亦未出現在此次中紀委會議的參會名單中。

此次工信部長金壯龍及多名軍方高層的缺席，再度引發對軍工系統反腐行動的高度關注。外界普遍認為，隨著習近平持續推動反腐，軍工系高層人事變動或將成為下一個焦點。