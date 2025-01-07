中國船員疑在泰國失聯遭綁至緬甸　家屬：對方要10萬贖金

據內媒《潮新聞》報道，河南李女士的23歲弟弟已經消失10餘日，曾有陌生男子向李女士發來疑似其弟遭綁架的圖片，並索要10萬元贖金。目前警方仍在進一步調查中，尚未立案。



中國船員疑在泰國失聯遭綁至緬甸。（潮新聞）

報道指，李女士的弟弟小宇今年23歲，是一名海船水手。2024年12月26日晚，小宇因有出海任務離家，從河南飛抵泰國曼谷後失聯，至今已有十餘日。

2024年12月30日，一位網名為「青島浩海船務-老張」的陌生男子主動聯繫上李女士，並給李女士發來弟弟小宇的照片和一段小宇被毆打的影片，對方表示，小宇現在已經被綁架到了緬甸，指需要家屬支付十萬元贖金才能放人。李女士當晚便報了警。

中國船員疑在泰國失聯遭綁至緬甸。（潮新聞）

據《潮新聞》1月7日報道，李女士表示，目前，事件仍在進一步調查中，她希望警方能夠盡快立案，調查弟弟的具體行蹤。